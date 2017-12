Maestrul Crăsnaru, pe aceeaşi scenă cu colegii şi discipolii tomitani

De opt ani, studenţii şi masteranzii de la specializarea Interpretare Muzicală - Canto din cadrul Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovdius” au privilegiul de a se perfecţiona în arta interpretativă cu un maestru al scenei internaţionale, bas-baritonul George-Emil Crăsnaru. Profesor la Universitatea „Robert Schumann” din Dusseldorf şi Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius”, maestrul Crăsnaru revine în fiecare an, cu plăcere, la malul mării, în mijlocul studenţilor tomitani. Mai mult, acesta nu ezită în a se urca pe aceeaşi scenă cu învăţăceii săi, aşa cum s-a întâmplat, sâmbătă, pe scena Aulei Magna a Universităţii „Ovidius”, în cadrul concertului final al masterclass-ului condus de maestrul Crăsnaru.

„MI-AU TRECUT PRIN MÂNĂ MULTE GENERAŢII DE STUDENŢI” „Ca în fiecare an, am bucuria să vin aici, la Constanţa, pentru a susţine acest masterclass pentru studenţii universităţii, organizat de profesorul-preot Ioan Ardelean, care, cu multă pasiune, dăruire şi dragoste pentru studenţii lui şi muzică, organizează această manifestare. Vin aici de opt ani şi mi-au trecut prin mână multe generaţii de studenţi. E o bucurie să mă întâlnesc la Hamburg cu Ciprian Done (n.r. - tenor constănţean, absolvent al facultăţii constănţene şi fost solist al Teatrului „Oleg Danovski”), care mi-a fost student. Sper să-i văd şi pe cei cu care am făcut acum cursuri urcând pe marile scene ale lumii, deoarece sunt tineri cu calităţi deosebite”, a spus bas-baritonul şi profesorul de talie internaţională George-Emil Crăsnaru.

Cei trei cursanţi, masteranzii Cerasela Popa şi Bogdan Alexiuc, respectiv studenta Mirela Paraleu, au avut şi sprijinul profesorilor lor, atât prof. univ. dr. George-Emil Crăsnaru, cât şi lect. univ. dr. Ioan Ardelean alăturându-li-se pe scenă. De asemenea, acompaniamentul la pian a fost asigurat de Gabriela Oprea şi Andreea Bratu, lectori ai Universităţii „Ovidius”.

În programul serii s-au regăsit arii şi duete din opere celebre, compuse de Wolfgang Amadeus Mozart - „Flautul fermecat”, „Răpirea din serai”, „Don Giovanni”, Gioachino Rossini - „Bărbierul din Sevilla”, Giuseppe Verdi - „Traviata”, „Trubadurul”, „Forţa destinului” şi „Don Carlos”, Giacomo Puccini - „Boema”, Georges Bizet - „Carmen”, Jacques Offenbach - „Povestirile lui Hoffman” şi Modest Petrovici Musorgski - „Balada puricelui”.