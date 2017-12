Maestrul Vasile Moldoveanu, încântat de discipolii săi tomitani

A fost o seară specială, vineri, la Universitatea „Ovidius”. Celebrul tenor Vasile Moldoveanu, născut acum 80 de ani la Constanța, le-a împărtășit tinerilor artiști lirici de la malul Mării Negre tainele artei interpretative, dobândite pe parcursul celor peste 40 de ani de carieră, pe marile scene ale lumii. După câteva zile intense de studiu cu faimosul artist, cursanții - studenți ai Facultății de Arte, dar și foști studenți, unii prim-soliști pe scena lirică tomitană, alții profesori de canto -, au pășit cu emoție, vineri seară, în Aula Magna a Universității „Ovidius”, pentru a arăta maestrului și publicului din sală rezultatele muncii lor.

Concertul de arii, prezentat de prof. univ. dr. Ioan Ardelean, a fost deschis de Alina Lungu, Lăcrămioara Chirhană, Alexandru Băldău și Georgiana Costea. Apoi, în fața publicului au urcat mezzosoprana Lucia Mihalache, baritonul Marius Eftimie și soprana Silvia Simionescu, cunoscuți melomanilor constănțeni de pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, precum și contratenorul Tudor Socolan. Finalul concertului le-a aparținut Georgianei Costea, lui Valentin Vasopol din Galați și Laurei Eftimie, binecunoscută și ea publicului tomitan. Acompaniamentul întregului concert a fost asigurat de tânăra pianistă Andrada Ștefan.

„SĂ NU UITĂM DE UNDE AM PLECAT”

După ultima arie din concert, tenorul Vasile Moldoveanu - Doctor Honoris Causa la Universității „Ovidius” și cetățean de onoare al Constanței - și decanul Facultății de Arte, prof. univ. dr. Daniela Hanțiu, au urcat pe scenă pentru a le înmâna cursanților diplome care să ateste că au studiat cu cel mai cunoscut tenor român al tuturor timpurilor. La înmânarea diplomelor, maestrul le-a adresat discipolilor cuvinte de încurajare. „Să nu uităm de unde am plecat”, a subliniat faimosul tenor, rugând publicul să-i încurajeze zi de zi pe tinerii artiști aflați la început de drum, pentru că fiecare dintre ei ar putea să calce pe urmele sale, pe marile scene.

ÎNCURAJĂRI PENTRU PERFORMANȚĂ

Despre Lucia Mihalache a spus că este una dintre cele mai fidele studente. „A aplicat absolut tot ceea a spus și o felicit”. Referindu-se la contratenorul Tudor Socolan, maestrul Vasile Moldovenu a precizat: „Merită din plin aplauzele dvs. Este o voce rară. În străinătate aceste voci sunt extrem de căutate. Poate să aibă angajament imediat”. Cuvinte de laudă i-a adresat și sopranei Silvia Simionescu, despre care a spus că, are calitățile necesare pentru a ajunge pe marile scene internaționale, calități pe care le poate dezvolta prin exercițiu constant. La soprana Laura Eftimie a apreciat „călcătura de artistă”, modul în care știe să comunice cu publicul, promițându-i că și la următoarele cursuri de măiestrie o va îndruma să-și pună în evidență „toată frumusețea din voce, toate armonicele superioare”. Absolvent al cursurilor de master class a fost și tenorul Răzvan Săraru, care, din motive obiective, a fost absent, vineri seară. Despre acesta, maestrul Moldoveanu a spus că are o „voce splendidă” și o „muzicalitate rară”, dorindu-i din plin recunoașterea internațională pe care o merită.

„VOM CONTINUA ACEASTĂ MUNCĂ DE RAFINAMENT

„Timpul a fost mult prea scurt. Ar fi fost nevoie de vreo două săptămâni. Într-o săptămână e aproape imposibil de realizat canto. Acolo unde am putut, am ameliorat. Sunt fericit pentru că, în seara aceasta, au aplicat ceea ce le-am spus. Când voi reveni aici, vom continua această muncă de rafinament. Toți s-au străduit să progreseze și mi-au demonstrat că nu am lucrat degeaba în aceste zile”, a declarat, la finalul concertului, maestrul Vasile Moldoveanu.

„Acest eveniment mă bucură din mai multe puncte de vedere. Vrem să colaborăm în continuare. Poate reușim din toamnă, cu ajutorul Senatului, să-l avem pe domnul Vasile Moldoveanu, profesor asociat din toamnă. Sunt la Facultatea de Arte din 2001, această specializarea (n.r. - Interpretare muzicală-Canto) exista din 1998, dar o înflorire ca acum nu a avut, datorită implicării cadrelor didactice de la fiecare specializare, dar și pentru că principalul „vinovat” este doamna Ardelean (n.r. – soprana de talie internațională Nicoleta Ardelean, cadru didactic asociat). A reușit să adune foarte mulți studenți la specializare. Vara trecută, de când activează la noi, am avut, pentru prima dată în istoria Facultății de Arte, candidați peste limita de locuri. Acest lucru este foarte important pentru noi”, a spus decanul Facultății de Arte, prof. univ. dr. Daniela Hanțiu.

La rândul său, prof. univ. dr. Ioan Ardelean, a subliniat: „Este o bucurie pentru mine faptul că am reușit să-l aducem pe maestrul Vasile Moldoveanu să conducă un master class la facultatea noastră (n.r. - Facultatea de Arte). Studenții au fost foarte încântați. Pentru mine, cea mai mare bucurie este că am avut participanți din foștii studenți, care astăzi sunt artiști lirici sau profesori la colegiu (n.r. - Colegiul Național de Arte „Regina Maria”). Prin acest master class am reușit să fim din nou împreună. Sper ca maestrul să revină”.

Citește și:

Master class cu tenorul Vasile Moldoveanu, la Universitatea „Ovidius“

Răvăşitoare trăiri boeme pe acorduri pucciniene

Tenorul Vasile Moldoveanu a primit un dar de Crăciun din partea Constanței

„Opera din Constanța este o fereastră spre viitor, către străinătate”

Maestrul Vasile Moldoveanu, ovaţionat pe scena natală

Emoții, evocări de la Metropolitan Opera și farmec, la Teatrul „Oleg Danovski”

„Am emoții ca la „Don Carlos”, la Met”

Tenorul Vasile Moldoveanu, așteptat la Primăria și Prefectura Constanța

Tenorul Vasile Moldoveanu, din nou acasă