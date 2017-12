Marea Britanie - Sinn Fein dezminte

Afirmaţiile unui fost ofiţer militar de informaţii, potrivit cărora Martin McGuinness, negociatorul-şef al aripii politice a Armatei Republicane Irlandeze (IRA), a fost agent britanic, au fost dezminţite de partidul acestuia, relatează "The Times", în pagina electronică de luni. Potrivit publicaţiei irlandeze "The Sunday World", un fost membru al controversatei unităţi de cercetare a armatei, care infiltra agenţi paramilitari în Irlanda de Nord, a declarat că Martin McGuinness, negociatorul-şef al Sinn Fein, "lucra pentru serviciile britanice de informaţii MI6". McGuinness a refuzat să comenteze relatările de presă, dar un purtător de cuvînt al Sinn Fein le-a dezminţit categoric. "Am mai auzit aceste lucruri şi înainte", a spus el. "Sînt numai prostii. Numai aiureli. Oricine are puţin discernămînt le va trata cu dispreţul care li se cuvine", a adăugat purtătorul de cuvînt. Denis Donaldson, unul dintre liderii Sinn Fein şi militant activ al IRA, a fost asasinat în urmă cu o lună, după ce a recunoscut, anul trecut, că a lucrat mai mult de 20 de ani ca spion pentru serviciile de informaţii britanice.