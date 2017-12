Mark Wahlberg mizează pe talentul lui Martin Scorsese

După succesul lung-metrajului "Cîrtiţa", marele cîştigător de anul acesta al premiilor Oscar, colaborarea dintre Martin Scorsese şi actorul Mark Wahlberg se perpetuează sub auspiciile postului de televiziune HBO într-un serial despre dezvoltarea metropolei Atlantic City. Martin Scorsese şi Mark Wahlberg vor fi producătorii executivi ai acestei producţii. Martin Scorsese a cîştigat premiul Oscar pentru regie, în timp ce Mark Wahlberg a primit prima sa nominalizare.

Scenariul se va baza pe cartea "Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City" scrisă de Nelson Johnson, ale cărei drepturi de autor au fost achiziţionate de HBO. Cartea prezintă dezvoltarea oraşului american de la fondarea sa ca staţiune şi transformarea în scena unor lupte între puterile politice pînă la renaşterea şi transformarea într-un centru al jocurilor de noroc. Atlantic City este un oraş familiar pentru regizorul american, pentru că aici a turnat în anul 1986 filmul "Culoarea banilor", cu Tom Cruise şi Paul Newman în rolurile principale.

Martin Scorsese mai lucrează şi cu solistul trupei Rolling Stones, Mick Jagger, la un film despre istoria industriei muzicii. "The Long Play" urmăreşte povestea a doi prieteni ce au lucrat timp de 40 de ani în industria muzicii, de la începuturile R&B pînă la naşterea Hip Hop-ului. În plus, acesta a mai regizat un documentar despre turneul susţinut de veteranii muzicii rock Rolling Stones, "A Bigger Bang", în toamna anului 2006, care va fi lansat în toamna acestui an.