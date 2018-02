Măsuri pentru protejarea victimelor VIOLENȚEI DOMESTICE!

În lupta pentru combaterea violenței domestice, senatorii au adoptat un proiect de lege pentru protecția victimelor infracțiunilor, principala infracțiune vizată fiind violența domestică. Conform acestui proiect de lege, instanțele vor fi obligate să aibă săli de așteptare separate pentru victime și agresori. Legea a fost adoptată cu unanimitate, fiind votat de 112 senatori. Senatul este prima cameră sesizată, Camera Deputaților fiind decizională. Proiectul de lege vine la inițiativa Guvernului, un proiect de lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor, astfel fiind transpuse în legislaţia naţională acele prevederi ale Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii. Potrivit unui comunicat de presă al Executivului, proiectul prevede că primul organ judiciar la care victima unei infracţiuni se prezintă are obligaţia de a-i oferi informaţii despre dreptul de a apela la un mediator, precum şi informaţii privind autoritatea judiciară la care se va putea adresa pe viitor cu privire la cauza sa, dacă victima înţelege să depună o plângere, cum ar fi unitatea de poliţie sau parchetul competent cu efectuarea urmăririi penale. „Proiectul de lege arată că victima poate fi însoţită de o persoană aleasă de aceasta, cu ocazia primului contact cu o autoritate competentă, dacă solicită acest lucru. Prevederea se adresează cazurilor în care, datorită impactului pe care infracţiunea îl are asupra acesteia, victima are nevoie de asistenţă pentru a înţelege sau a se face înţeleasă“, precizează sursa citată. De asemenea, victima va primi o confirmare scrisă a plângerii sale, care va cuprinde numărul de înregistrare al plângerii, precum şi date cu privire la fapta pentru care plângerea a fost depusă, iar dacă victima nu vorbeşte sau nu înţelege limba română, aceasta va primi traducerea confirmării. „Începând cu 1 ianuarie 2018, sediile nou construite ale instanţelor de judecată vor fi dotate cu săli de aşteptare separate pentru victimele infracţiunilor, pentru a se evita contactul nenecesar dintre victime şi presupuşii agresori. De asemenea, în cazurile în care se recurge la servicii de justiţie reparatorie (cum este, spre exemplu, cazul medierii), pentru a se asigura caracterul echitabil şi desfăşurarea acestora în interesul victimelor infracţiunii, este necesar ca autorul să fi recunoscut faptele imputate“, se mai arată în comunicat.

Guvernul precizează că proiectul de act normativ modifică şi completează Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi transpune acele prevederi ale Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii care nu au fost preluate până acum în legislaţia naţională. Sursa stiripesurse.ro.