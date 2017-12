Medicamente care lipsesc din farmacii! Vezi ce se întâmplă!

Medicamentele de bază pentru cardiaci sau cele folosite pentru copiii cu astm nu se mai găsesc în farmaciile din Slatina, după scăderea preţurilor, pacienţii şi aparţinătorii luând la pas oraşul, în speranţa că vor găsi în cele din urmă pilulele recomandate, transmite corespondentul Mediafax. Reprezentanţii farmaciştilor spun că nu găsesc nici în depozitele centrale medicamente pe care firmele refuză să le mai vândă în ţară din cauza preţului mic. Preşedintele Colegiului Farmaciştilor Olt, Luiza Drăgoi, a dat exemplul medicamentului Rivotril, un produs ce nu se mai importă de la finalul anului trecut, farmacistul spunând că pentru acest medicament nu există înlocuitor, iar oamenii îl caută cu disperare. „Nu am de unde să le aduc produse care au fost retrase. De unde să le aduc eu Rivotril? Nu se mai importă din decembrie. Toată lumea se mobilizează pe reţelele de socializare, dar el se dă în condiţii speciale, nu se poate da aşa, că am eu zece pastile şi i le dau vecinului. Nu se mai importă din cauza preţului foarte mic. Rivotril este un produs original care costă şase lei, firmele nu vor să-l mai aducă, numai cutia şi ambalajul au un preţ. Nu există niciun înlocuitor, are un frate, Medazepam, dar nu este acelaşi lucru. Medicii au început să prescrie, în loc de Rivotril, Medazepam, dar oamenii nu se simt la fel de bine”, a afirmat Luiza Drăgoi. Astfel, probleme mari sunt şi cu produsele Glaxo, iar farmaciştii le aduc cu mare dificultate. Totodată, nu se mai pot oferi nici măcar medicamentele necesare tratării copiilor cu diferite afecţiuni. „Produsele de la Glaxo lipsesc, în special produsele originale se găsesc cu foarte mare greutate. Mai mult de atât, aceste medicamente sunt propuse pentru o nouă ieftinire de 35 la sută. Am avut un domn care a căutat peste tot Flixotide pentru un copil cu probleme respiratorii. Mi-a spus că a luat Capitala la rând, la fel şi Slatina. În cele din urmă a găsit la mine, pentru că eu mai aveam două cutii. Găsim doar două-trei cutii pe lună, dar cererea este de 20-30. Produsele de import nu se găsesc”, a adăugat Drăgoi.

Pacienţii olteni nu doresc să înlocuiască pilulele pe care le-au luat în ultimii ani cu altele mult mai ieftine, dar considerate că nu dau acelaşi randament terapeutic.

„Se vrea ieftinirea medicamentelor pentru care există sinonime. Însă este greşit. Să-mi spună mie câţi oameni vor să ia, în loc de Tertensif, Indapamid!? Câţi? Toţi îmi spun să le dau medicamentele prescrise de doctor. Este absurd să ceri ca un produs original să coste la fel cât o copie. Mai ales la medicamente, unde vorbim de calitate. Până la urmă nu o să mai avem medicamente de import deloc şi nu ştiu dacă piaţa românească sau genericele sunt pregătite să preia toate cererile. Clavix este un produs original, dar preţul va fi scăzut la nivelul Trombex, care nu se găseşte nici el”, a spus Luiza Drăgoi.