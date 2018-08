Mesajul lui Ciprian Marica: „Trebuie să readucem cluburile mari la viață”

Adjudecarea mărcii și palmaresului formației FC Farul Constanța pentru suma de 41.300 de euro de către fostul internațional Ciprian Marica a stârnit numeroase discuții în mediul online în rândul suporterilor constănțeni. Aceștia nu înțeleg care este interesul fostului jucător de la Dinamo București, Șahtior Donețk, VfB Stuttgart, Schalke 04 Gelsenkirchen, Getafe, Konyaspor și FCSB, iar Marica și-a motivat alegerea prin faptul că orașul Constanța a devenit a doua lui casă.

Iată în continuare mesajul postat de Ciprian Marica pe pagina sa oficială de Facebook:

„Cu ceva timp în urmă, discutam cu Mircea Lucescu la o cafea. La un moment dat, mă întreabă din senin: Cum îți hrănești tu pasiunea, cum te dedici activității care să-ți aducă bucuria aia venită din pasiune?

Mi-am promis atunci că voi acorda mai mare atenție fotbalului. Nu mai pot juca, dar pot să ajut! Nu poți fi doar un observator când fotbalul care ți-a dat totul trece prin momente dificile. Trebuie să ajutăm cu toții fotbalul românesc. Fenomen care, în primul rând, are o mare problemă de identitate. Temelia lui a fost șubrezită când am lăsat să dispară echipele de tradiție.

Primul pas: trebuie să readucem cluburile mari la viață, să readucem oamenilor bucuria trăită lângă echipa pentru care au cântat, au scandat, au plâns. Dacă marile cluburi, echipele cu tradiție vor redeveni puternice, fotbalul românesc va redeveni puternic. Eu am ales să ajut să readucem strălucirea unui club important în fotbalul românesc, Farul Constanța. Sa repunem cărămida la temelie, să-i recuperăm certificatul de naștere, să-i redăm identitatea, să-i scoatem din nou la lumină istoria și performanțele la care au trudit generații de fotbaliști.

Dar acesta este un prim pas, făcut cu bucurie, cu cele mai bune intenții și cu o mare deschidere. Mai departe, trebuie consens, trebuie sprijin, trebuie ca toți cei care pot, să pună umărul, să construiască un proiect solid, demn de un etalon al fotbalului românesc. Care fotbal a fost avariat grav de dispute mici, de orgolii nepotrivite, de amestec al competențelor, de scandaluri inutile.

Vreau să fie clar un lucru: Am muncit mult pentru a-mi construi un nume, o carieră. Am stat departe de orice scandal și mereu voi face asta. Scandalurile au adus doar nenorociri în această țară, dacă vrem să ne dezvoltăm, trebuie să facem lucrurile corect. Atât. Nu să ne irosim în dispute inutile, contestări, pus bețe în roate. Eu pot să ofer priceperea mea, entuziasmul meu, dragostea imensă pentru fotbal. Fără tensiuni, fără răutăți, fără interese ascunse, pentru că nu mă caracterizează.

De ce Farul? Tocmai pentru că în copilărie, în adolescență, așa am crescut, cu Farul un punct de referință în fotbalul românesc. Pentru că orașul Constanța a devenit a doua mea casă. Pentru că aici, pe stadionul Farul, am trăit momente extraordinare la echipa națională. Pentru că am iubit să joc aici, am trăit sentimente unice transmise de tribuna plină până la refuz la meciurile României. Pentru că fotbalul nostru are nevoie de un punct de echilibru în această zonă, iar orașul Constanța, județul Constanța, Dobrogea toată, au forța necesară să facă Farul să strălucească și merită să retrăiască momentele de magie pe care le-au trăit părinții, bunicii.

Pentru că timpul trece și cresc copiii care nu au apucat să vadă cu ochii lor un meci al celor despre care le povesteau adulții. Timpul devine un dușman dacă nu acționăm. E momentul să fie redat fotbalului românesc un simbol și să fie luat drept model și de alte orașe mari!”