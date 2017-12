Michelangelo avea artrită?!

Un studiu publicat de ”Journal of the Royal Society of Medicine” arată că arhitectul, sculptorul și pictorul renascentist Michelangelo a suferit de artrită, din cauza folosirii în exces a daltei și a ciocanului, ceea ce nu l-a împiedicat să lucreze chiar și cu șase zile înainte să moară. Michelangelo (1475-1564), considerat unul dintre cei mai mari artiști din istorie, a suferit, în etapa finală a vieții sale, de osteoartrită cronică, care a dus la formarea de noduli osoși în articulațiile interfalangiene distale. Potrivit revistei britanice, trei portrete reprezentându-l pe Michelangelo Buonarroti când avea între 60 și 65 de ani arată cum boala i-a deformat articulațiile mâinilor. Doctorul Davide Lazzeri, expert în chirurgie plastică la clinica Villa Salaria din Roma, care a studiat operele lui Michelangelo, și-a dat seama că ”mâinile artistului se încovrigau pe măsură ce îmbătrânea”. Inițial s-a crezut că artistul suferea de gută, însă explicația actuală este mult mai plauzibilă, susțin experții. În pofida durerilor mari, geniul italian, care a lucrat pentru opt papi, a continuat să folosească ciocanul și dalta cu șase zile înainte de moartea sa, în 1564, cu trei săptămâni înainte de a fi împlinit 89 de ani.