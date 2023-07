Ministerul Educaţiei a pus în consultare un ordin pentru aprobarea metodologiei de echivalare a competenţelor de la bacalaureat

Ministerul Educaţiei a pus, vineri, în consultare un ordin privind aprobarea metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la examenul naţional de bacalaureat 2023.



Potrivit metodologiei, nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul naţional de bacalaureat 2023 se stabileşte în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal, la disciplina limba şi literatura română/limba şi literatura maternă.



"Prin recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la disciplina limba şi literatura română/limba şi literatura maternă, în clasele IX-XII, candidaţilor la examenul naţional de bacalaureat 2023 li se acordă următoarele niveluri de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă: nivelul "utilizator mediu" pentru media cuprinsă între 5 şi 6,99; nivelul "utilizator avansat" pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49; nivelul "utilizator experimentat" pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10", prevede documentul.



Pentru stabilirea nivelului de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul naţional de bacalaureat 2023 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obţinute pe parcursul învăţământului liceal la disciplina limba şi literatura română/limba şi literatura maternă în clasele a IX-a - a XII-a pentru absolvenţii învăţământului de zi, respectiv în clasele a IX-a - a XIII-a pentru absolvenţii învăţământului seral/frecvenţă redusă/absolvenţii învăţământului de zi, profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu.



Pentru candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2023, absolvenţi de studii liceale, care au urmat şi învăţământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se face exclusiv pe baza mediilor anuale obţinute pe parcursul învăţământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.



Nivelul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională din cadrul probei C la examenul naţional de bacalaureat 2023 se stabileşte prin echivalarea nivelului de competenţă lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de candidat pe parcursul învăţământului liceal, la limba modernă de circulaţie internaţională aleasă pentru susţinerea probei.



Media aritmetică a mediilor anuale obţinute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulaţie internaţională din anii şcolari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învăţământului liceal.



Pentru elevii care au studiat disciplina limba modernă pe parcursul unui singur an de liceu, media anuală obţinută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului unic de competenţă.



Pentru candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2023, absolvenţi de studii liceale, care au urmat şi învăţământ profesional, calculul mediei aritmetice pentru stabilirea nivelului unic de competenţă corespunzător competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal se face exclusiv pe baza mediilor anuale obţinute pe parcursul învăţământului liceal, indiferent de numărul de ani corespunzător studiilor liceale.



Nivelul unic de competenţă se acordă conform următoarei grile: calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99; calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99; calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49; calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 şi 10.



Totodată, candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2023 care au promovat, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.



Nivelul de competenţă digitală din cadrul probei D la examenul naţional de bacalaureat 2023 se stabileşte calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute de acesta la disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.



Nivelul de competenţă digitală se acordă conform următoarei grile: nivelul "utilizator începător" pentru media cuprinsă între 5 şi 5,99; nivelul "utilizator de nivel mediu" pentru media cuprinsă între 6 şi 6,99; nivelul "utilizator avansat" pentru media cuprinsă între 7 şi 8,49; nivelul "utilizator experimentat" pentru media cuprinsă între 8,50 şi 10. În certificatul de atestare a competenţelor digitale sunt înscrise nivelul de competenţă digitală, iar la rubrica "punctaj" este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competenţă.



În cazul candidaţilor la examenul naţional de bacalaureat 2023 care nu au studiat disciplina Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor în clasele a IX-a şi/sau a X-a, pentru stabilirea nivelului de competenţă digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obţinute la disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor sau echivalentă acesteia pe parcursul învăţământului liceal sau profesional.



Pentru candidaţii la examenul naţional de bacalaureat 2023 care au studiat disciplina Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor sau o disciplină echivalentă pe parcursul unui singur an, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învăţământului liceal sau profesional, media anuală obţinută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului de competenţă digitală.