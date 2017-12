Ministrul Muncii despre mărirea salariilor din Justiție: „nu este oportună“

Salariaţii din Justiţie nu vor primi salarii mărite pentru că... nu este oportun? Cel puţin asta spune ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, care a declarat, vineri, după întâlnirea cu reprezentanții sistemului judiciar din România, că majorarea salariilor cu 18% solicitată pentru salariați din Justiție nu este considerată oportună din punct de vedere bugetar. "În privința ridicării tuturor salariilor cu 18% pentru cei 99% dintre oamenii Justiției care nu au acest lucru - datorită impactului bugetar pe care această măsură îl are - nu este considerată oportună bugetar și pe responsabilitate fiscală bugetară pentru Guvern", a precizat Pîslaru. El a adăugat că a cerut "înțelegere" celor din Justiție pe acest subiect. "Acest Guvern nu are cum să pună la îndeplinire un astfel de lucru și, evident, le-am cerut înțelegere colegilor din justiție pe acest lucru. (...) Le-am cerut înțelegere, înțelepciune pentru a nu continua acest conflict. (...) Nu am avut 30 de lei, 50 de lei să dăm pentru anumite categorii care au salariile sub 1.400 de lei și nu putem, în acest moment, să găsim resursele pentru a face niște corecții care sunt mult mai însemnate, pe care le-ar presupune acest 18% pentru 99% din sistemul judiciar", a adăugat ministrul.