Mitul tehnocraților, demontat? Ce miniștri ar putea da Guvernul pe politică

Dacă ne luăm după semnalele transmise în ultima vreme de unii membri ai Executivului, am putea spune că, până la debutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de la sfârșitul anului, Guvernul tehnocrat se va mânji cu... politică. După ce secretarul de stat în Ministerul Economiei, Manuel Costescu, a demisionat pentru a candida din partea USR, zvonurile privitoare la politizarea miniștrilor tehnocrați s-au îndesit. Potrivit unor surse citate de Agerpres, ministrul Transporturilor, Sorin Bușe, ar urma să demisioneze la sfârșitul lui octombrie pentru a candida din partea PNL. De asemenea, alte surse, citate de stiripesurse.ro, susțin că vor renunța la posturile ocupate în Guvern și ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, respectiv ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. În timp ce Pâslaru e în cărți pentru o eventuală candidatură din partea PNL (deși recent a recunoscut că a purtat negocieri în acest sens cu USR), Ghinea va candida la parlamentare pe lista USR. Zvonuri despre o posibilă candidatură la parlamentare vin și din partea vicepremierului Costin Borc, ministru al Economiei. Ca un făcut, la puțin timp după apariția acestor informații, vicepremierul Vasile Dîncu a anunțat, într-un interviu acordat agenției de presă Bloomberg, că ar fi tentat să conducă Executivul, dar numai dacă acesta va fi susținut de „o forță politică puternică”. „Există o posibilitate de a accepta în continuare să lucrez în guvern, dar nu fără anumite condiţii. Trebuie să existe o forţă politică puternică în spatele guvernului, care să fie angajată în sensul schimbării rapide a României. O propunere de reconstrucţie a ţării susţinută de un program pentru dezvoltare”, a declarat Dîncu.

CIOLOȘ ÎȘI CAUTĂ PARTID LA MICA PUBLICITATE

Dincolo de zvonurile privitoare la actualii miniștri, semnale care demontează mitul tehnocraților sunt transmise chiar din partea premierului Dacian Cioloș. El a lăsat să se înțeleagă că ar fi dispus să colaboreze cu partidele politice pentru un viitor mandat, cu toate că nu a spus răspicat acest lucru. Concret, Cioloș a declarat că pregătește o platformă de lucru care să cuprindă planuri și priorități pentru viitorul Guvern și care va fi dată spre consultare partidelor politice. „Eu am mai spus-o public că nu o să candidez, dar asta nu mă împiedică să am păreri, puncte de vedere despre cum ar trebui continuate lucrurile, pornind de la experiența acumulată în acest an și de la ceea ce am văzut în anii trecuți. Îmi propun în perioada imediat următoare să vin cu aceste principii, cu aceste valori, cu proiectele pe care le-am început și care, din punctul meu de vedere, ar putea fi continuate și în măsura în care va exista o susținere a acestor proiecte - nu cu un program de guvernare, care e apanajul partidelor care participă la alegeri, dar cu o astfel de platformă, cu un astfel de proiect care să reflecte cumva experiența pe care am acumulat-o în acești ani și - să spun așa - legământul pe care l-aș lăsa pentru perioada următoare, dar cu asta da, cu asta pot să contribui la dezbaterea care va avea loc în perioada următoare”, a declarat Cioloș.

PNL TRAGE JARUL PE TURTA LUI, PSD SE CAM OFTICĂ

Reacțiile liderilor politici la planurile premierului nu au întârziat să apară. Președintele PNL, Alina Gorghiu, a tras jarul pe turta ei, cum se spune în popor, și a declarat că are încredere într-o „axă reformatoare Klaus Iohannis - Dacian Cioloș - PNL”. „E nevoie de un parteneriat solid pentru ca, după 11 decembrie, România să meargă doar înainte, iar eu cred în axa reformatoare Klaus Iohannis - Dacian Cioloş - PNL”, a scris Gorghiu pe contul său de Facebook. Cu alte cuvinte, Gorghiu este dispusă oricând să își asume planurile făcute de Cioloș și să lase PNL să își pună amprenta asupra unor instituții precum Președinția și Guvernul, care, în mod normal, ar trebui să funcționeze fără niciun fel de presiune politică. La rândul său, președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat pe Cioloș, lăsând să se înțeleagă că premierul este un liberal sub acoperire. „Tehnocraţii au minţit guvernarea, care s-a dovedit pentru ei un tren politic. Unul câte unul, miniștrii Guvernului Cioloș părăsesc guvernarea și se pregătesc să intre ba în PNL, ba în USR. Cioloș însuși și-a anunțat aseară o platformă „civilă”, cusută cu ață galbenă de la PNL și cu acul președintelui Iohannis”, a scris Dragnea pe Facebook.