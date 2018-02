Modificare-surpriză: concediul medical sau cel postnatal scad salariul net?!

O modificare vagă a legislaţiei, strecurată de guvernanţi în controversata OUG 3/2018, care, iniţial, trebuia să modifice doar regimul contribuţiilor pentru salariaţii din IT, schimbă modul în care se calculează contribuţiile sociale tuturor salariaţilor care îşi iau concediu medical sau postnatal. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a recunoscut marți că există "cateva spete" in care viitoarele mame ar putea pierde bani la indemnizatia a copilului, in urma recentelor modificari legislative, dar acestea vor fi rezolvate joi, in sedinta saptamanala a guvernului. "Sunt cateva astfel de spete", a spus ministrul, intrebat de ziaristi despre informatiile aparute in mediul online potrivit carora viitoarelor mame ar putea sa le fie calculata o indemnizatie mai mica. Incepand de azi, au loc discutii la Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei, Casa de Pensii si Casa de Asigurari Sociale, astfel incat "joi sa venim cu o propunere de modificare astfel incat si aceasta situatie sa fie acoperita", a afirmat Teodorovici, citat de Hotnews.

EY România: măsura scade indemnizaţiile pre şi postnatale (update 13 feb, 12:35)

"Dintr-un calcul aritmetic reiese că indemnizaţia aferentă concediului medical pre şi post natal scade sau ar putea să scadă din următoarele considerente: în primul rând cota de contribuţie de asigurări sociale în cuantum de 10,5% până în decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%. Deci este un procent mai mare care se datorează. Acesta ca urmare a transferului contribuţiei de asigurări sociale de la angajator la angajat. În al doilea rând, baza de calcul la care se aplică această cotă de contribuţie este crescută pentru că salariul mediu brut pe economie a crescut ajungând de la 3.131 de lei la 4.162 de lei", a spus Claudia Sofianu, Partener, Liderul Diviziei de impozit pe venit şi contribuţii sociale, EY România.

Astfel, OUG 3/2018 prevede că brutul la care se face calculul contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor aflate în concediu medical sau în concediu postnatal nu mai este legat de nivelul salariului mediu brut pe economie, ci se ia în considerare întreg brutul salariatului.

Regula s-a schimbat nu la începutul anului, ci de la 1 februarie.

Pentru această manevră, guvernul a modificat articolul 139 din Codul Fiscal.

Aşadar, din februarie, în cazul concediilor medicale (şi a altor concedii pentru care care există indemnizaţie de asigurări sociale de Sănătate) baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor. Până atunci, Codul fiscal prevedea că baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale era suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut.

Motivaţia guvernului ar fi că nu a vrut să scadă netul persoanelor cu venituri mici.

"Având în vedere necesitatea adoptării de măsuri pentru reglementarea situațiilor privind nivelul contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care beneficiază de concedii medicale, raportată la nivelul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate (...) Guvernul adoptă prezenta ordonanță de urgență", sună motivarea.

Într-adevăr, persoanele cu venituri foarte mici, cum ar fi şomerii (care pot fi în concediu medical), de exemplu (exemplu dat de guvernanţi într-o informare neoficială), urmează să aibă venitul net protejat de această prevedere. Însă majoritatea salariaţilor îşi vor vedea salariul în mână diminuat în momentul în care îşi iau concediu medical sau postnatal.