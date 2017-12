Modificările legii referendumului, atacate de opoziţie

ATAC LA CCR Modificarea legii referendumului a fost deja atacată la Curtea Constituţională a României de către reprezentanţii PDL, PP-DD şi FC. Deputatul FC Dănuţ Culeţu a declarat ieri că modul în care s-a modificat legea referendumului a fost abuziv. „Au fost mai multe neconcordanţe în ceea ce priveşte amendamentele. Potrivit regulamentului Camerei Deputaţilor, trebuie să existe o perioadă în care să poată fi aduse amendamente, perioadă care nu a existat. În cele din urmă, după mai multe discuţii între liderii de grup s-a încheiat un armistiţiu şi amendamentele au fost discutate în plenul şedinţei”, a declarat Culeţu. El a precizat că modificările aduse legii referendumului pot duce la serioase probleme în zona primarilor. „Aşa cum a fost adoptată modificarea, adică un prag de prezenţă de 30% din numărul alegătorilor aflaţi pe listele electorale pentru a putea fi validat referendumul, şi un vot favorabil a 25% din cei aflaţi pe listele electorale, într-un referendum de demitere a primarului, se poate întoarce împotriva celor de la USL. Cu alte cuvinte, aleşii pot fi mult mai uşor demişi prin referendum”, a explicat Culeţu.

RISC ASUMAT Nu de aceeaşi părere sunt şi reprezentanţii USL. „Noi nu am dorit şi nu ne-am gândit să modificăm legea referendumului pentru a fi în avantajul sau dezavantajul cuiva, indiferent că vorbim despre primari, preşedinţi de consilii judeţene sau preşedinte de ţară. Am făcut aceste modificări pentru a evita ceea ce s-a întâmplat în 2012, când 7,4 milioane de români nu l-au mai vrut pe actualul preşedinte, dar al căror vot nu a fost validat pentru că nu s-a depăşit pragul de prezenţă de 50% pentru a fi validat referendumul. În România votul nu este obligatoriu. Participarea la vot este o responsabilitate morală a fiecăruia dintre noi. În aceste condiţii am considerat că pragul de 30% este cel mai potrivit”, a declarat deputatul PSD Mircea Titus Dobre. El a adăugat că în momentul în care s-au conceput modificările legii referendumului au fost luate în calcul toate problemele ce pot apărea. „Ne asumăm riscul ca primarii sau preşedinţii de consilii judeţene să fie demişi mai uşor, însă, pentru a se ajunge la un referendum de demitere, sunt mulţi alţi paşi de făcut”, a spus deputatul PSD.