„Moş Crăciun promovează sănătatea”

14:07:53 / 17 Decembrie 2014

S-a facut diferente intre copii

Deci in primu si primu rqand a fost o mare dezamagire pentru uni copii si parinti.De ce? pentru ca s-a facut diferente cred eu intre copii din scoala si cei din gradinita deci la scoala s-au dat cutii cu diverse de la dulciuri pana la jucarii si chiar bani iar la gradinita s-a dat o papusica sau un ursulet vai de mama lor (parca erau gasite) si un mar sau o portocala .E corect asa ceva uni sa aiba dulciuri si toate cele si cei din gradinita doar 1 mar sau o portocala deci copii de la gradinita se asteptau la ceva ce vazuse la copii mai mari dar asta a insemnat cred eu bataie de joc cei din scoala primind cate 3 feluri de dulciuri si cei din gradinita doar un mar vi se pare corect dezamagirea copiilor si a parintilor uni sa aiba cate 3 feluri de dulciuri si alti nimic eu una nu mi se pare corect fata de copilul meu care ma intreba cu lacrimi in ochi de ce ea nu are ce au ceilalti copii deci cam asta e nemultumirea unora si dezamagirea copiilor din gradinita parerea mea ca parinte decat sa ii fi umplut pe cei din scoala cu cate 3 feluri identice de dulciuri hainute si altele faceau fericiti pe toti .Asta e nemultumirea mea ca parinte si va rog sa o luati in serios si sa va ganditi daca am gresit la ce am scris mai sus va multumesc