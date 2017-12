MTV Europe își caută câștigătorii

Cântăreaţa americană Katy Perry a primit cele mai multe nominalizări, nu mai puțin de şapte, la gala MTV Europe Music Awards, ce va avea loc în acest an la Glasgow, Marea Britanie, pe 9 noiembrie. Artista americană a fost nominalizată la majoritatea categoriilor principale, inclusiv Cel mai bun cântec, pentru ”Dark Horse”, Cel mai bun artist pop, Cea mai bună cântăreaţă live şi Cea mai bună cântăreaţă americană.

Ariana Grande o urmează la mică distanţă, cu şase nominalizări, în timp ce rapperul Pharrell Williams şi trupa australiană 5 Seconds of Summer au primit câte cinci nominalizări. One Direction, Nicki Minaj, Iggy Azalea, Eminem, Sam Smith şi Kiesza au fost nominalizaţi la patru categorii. Alături de Katy Perry, la categoria Cel mai bun cântec vor mai concura Grande ft. Azalea cu piesa ”Problem”, Eminem ft. Rihanna cu ”The Monster”, Pharrell Williams cu ”Happy” şi Sam Smith cu ”Stay With Me”. Categoria Cel mai bun artist american îi cuprinde pe Katy Perry, Beyonce, Eminem, Fifth Harmony şi Pharrell Williams. La categoria Cea mai bună cântăreaţă au fost nominalizate Ariana Grande, Beyonce, Katy Perry, Nicky Minaj şi Taylor Swift, în timp ce la categoria masculină echivalentă vor concura Ed Sheeran, Eminem, Justin Bieber, Justin Timberlake şi Pharrell Williams.

Duelurile aşteptate la ediţia din acest an a galei MTV Europe Music Awards le vor include pe cele dintre Katy Perry şi Taylor Swift, care își dispută premiul pentru Cea mai bună cântăreaţă și Cel mai bun look, Nicki Minaj şi Iggy Azalea - la Cel mai bun artist hip hop și Cel mai bun look, respectiv trupele de băieţi One Direction şi 5 Seconds of Summer - la categoriile Cel mai bun artist pop şi Artistul cu cei mai mulţi fani. Fanii vor putea să îi voteze pe artiştii lor preferaţi, la toate categoriile, pe site-ul acestei gale. Procedura de votare se va încheia pe 8 noiembrie, la ora 24.00.

Marele câştigător al ediţiei MTV EMA 2013 a fost rapperul Eminem, care a fost recompensat cu premiul pentru Cel mai bun artist hip-hop, dar şi cu Global Icon Award. Gala MTV EMA Awards se doreşte a fi o celebrare a muzicii din întreaga lume, deşi are tendinţa de a se concentra asupra artiştilor americani, care se bucură de o popularitate deosebită pe plan internaţional. Câştigătorii sunt votaţi de public, pe site-ul www.mtvema.com.