Ne luăm gândul de la vremea frumoasă. Anunțul făcut de meteorologi

Cu toate că a plouat în ultimul timp aproape în fiecare zi, iar vremea a părut mai degrabă de toamnă decât de început de mai, nu scăpăm prea curând de ploi, avertizează meteorologii. Cu toate acestea, temperaturile vor fi destul de plăcute. Miercuri, 11 mai, este posibil să avem parte de ploi însoțite de descărcări electrice în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Din când în când va mai ieși soarele. Maximele se vor încadra între 18 și 23 de grade Celsius, iar minimele între 10 și 14 grade C. Joi, 12 mai, va continua să plouă. Cerul va fi parțial înnorat, însă vom avea parte și de soare. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 20 de grade C, iar minimele între 11 și 13 grade C. Vineri, 13 mai, Dobrogea va fi cuprinsă în continuare de ploi. Vom avea parte atât de vreme cu soare, cât și cu nori. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 24 de grade C, iar cele minime între 12 și 15 grade C.