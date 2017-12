Netflix a lansat interfața de limba română. Momentul, marcat prin surprize pe Facebook

Platforma de video on demand Netflix a lansat marți, 23 mai, interfața de limbă română,la un an și jumătate după intrarea pe piața locală.Pentru a marca această ocazie,pe paginile oficiale ale serialelor Netflix "House of Cards"și "Stranger Things"au apărut mesaje de check-in în orașe din România. Pagina oficială a serialului Netflix „House of Cards” a postat marți un mesaj pe pagina oficială de Facebook. Textul este însoțit de o hartă tip Google Maps care marchează locul, Palatul parlamentului, și de textul în limba română „Sunt un prieten puternic în momentul de față”. Sute de români s-au grăbit să scrie scurte comentarii la postare, unii utilizatori rugând administratorii paginii să ofere mai mute detalii despre mesajul misterios. Postarea publicată marți a obținut peste 2.200 de like-uri și peste 290 de distribuiri. Și pe pagina oficială a serialului horror-SF Netflix „Stranger Things”, cu Winona Ryder, David Harbour și Finn Wolfhard, apare o postare tip check-in la Castelul Bran. Acesteia îi este alăturat mesajul „Demogorgon întruchipat”. De asemenea, pe pagina oficială Netflix România poate fi văzut un mesaj tip check-in cu textul: „Aduceți pâinea și sarea. Distracția e din partea noastră”, sugerând ideea unui conținut adaptat pentru utilizatorii români. Platforma de video on demand Netflix a lansat marți, 23 mai, interfața de limbă română, la un an și jumătate după intrarea pe piața locală. Potrivit Netflix, publicul din România va utiliza subtitrările și dublările pentru mii de ore de seriale și filme, inclusiv pentru programele originale Netflix, potrivit business-review.eu.

Compania a anuntat că în afară de adaptarea pentru conținutul pentru piața românească, abonații vor avea acces și serviciului exclusiv 4K Ultra HD al serialelor și filmelor HDR, și în viitorul la filmele originale precum „War Machine” (cu Brad Pitt, Sir Ben Kingsley) „Okja” (cu Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton și Paul Dano) și„ Bright” (cu Will Smith și Joel Edgerton). Premiera sezonul 5 al House of Cards va avea loc marți, 30 mai, pe Netfix. Trailerul poate fi văzut la acest link: https://www.youtube.com/watch?v=UW8Zyt8SF_U.

Alături de Kevin Spacey și Robin Wright, în cel de-al cincilea sezon vor mai juca Michael Kelly​, ​Jayne Atkinson​, ​Neve Campbell​, ​​Derek ​Cecil, Paul Sparks​ și Joel Kinnaman​. Sezonul 5 reia acțiunea de unde a rămas sezonul precedent, președintele Frank Underwood luptându-se pentru cariera sa politică dar și pentru a-și menține căsnicia alături de soția sa. În trailer, Underwood se plânge că cetățenii americani trebuie să fie supravegheați în mod constant și plănuiește să îi conducă într-un viitor previzibil.

”Stranger Things” este un serial SF-horror creat pentru televiziune web, scris și regizat de Frații Duffer, coprodus de aceștia alături de Shawn Levy și Dan Cohen. În primul sezon apar actorii Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, și Matthew Modine, actorii Noah Schnapp și Joe Keery jucând roluri recurente. Cel de-al doilea sezon va fi lansat pe 31 octombrie, 2017. Trailerul poate fi văzut la acest link: http://www.imdb.com/title/tt4574334/videoplayer/vi1678292505?ref_=tt_ov_vi.