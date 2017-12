Nicușor Constantinescu: “Să vină DNA să conducă CJC!”

În ultimele 24 de luni, am asistat la o sarabandă a dosarelor deschise pe numele președintelui Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu. Dacă nu a fost DNA Constanța, a fost DNA București, care i-a întocmit șefului CJC nu unul, ci mai multe dosare penale. Practic, Constantinescu este anchetat și judecat pentru aproape orice proiect realizat pentru județ. El este acuzat pentru că a inițiat, votat și dus la îndeplinire hotărâri de Consiliu Județean, fapte care au intrat în atribuțiunile sale de serviciu și care, într-o țară normală, pot face cel mult obiectul cercetării administrative, nicidecum penale. În cadrul unei conferințe de presă de marţi, Constantinescu a anunțat că a depus mai multe plângeri la Consiliul Superior al Magistraturii, Comisia de abuzuri din Senat, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, Administrația Prezidențială și Avocatul Poporului împotriva magistratei Tribunalului Constanța, Iulia Cezara Suciu, care judecă dosarele în care șeful CJC este acuzat de subfinanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ) și de alocarea de bani mai multor cluburi sportive din județ, precum și împotriva procurorului DNA Andrei Bodean. Ambii sunt acuzați de Constantinescu că l-au hăituit și i-au încălcat mai multe drepturi. Pe Iulia Cezara Suciu o învinovățește că s-a antepronunțat în dosarele sale, în special în CMZ, refuzându-i dreptul la apărare, iar pe Bodean pentru că, „la ordin politic, a fabricat mai multe dosare”.

ABUZURI PESTE ABUZURI Constantinescu a tras un semnal de alarmă împotriva abuzurilor pe care magistrații constănţeni le-au comis împotriva sa. „Atât Bodean, cât și Suciu mi-au încălcat prezumția de nevinovăție. În ianuarie 2014, domnul procuror Andrei Bodean m-a reținut cu zeci de mascați pentru că CJC nu a plătit o factură telefonică de câteva mii de lei la CMZ”, a spus Constantinescu. El și-a continuat tirul acuzațiilor la adresa judecătorului Cezara Suciu. „Nu am făcut niciodată o afirmație că un judecător comite un abuz în serviciu până acum, dar o fac acum cu probe și fapte. Suciu s-a antepronunțat în privința mea. Când m-am întors din SUA în România, anul trecut, doamna judecător a confirmat mandatul de arestare, iar apoi Curtea de Apel Constanța m-a eliberat. Când am recuzat-o pentru că judecă două dintre dosarele mele, m-a amendat cu 5.000 de lei. Tot ea a fost cea care mi-a respins cererea de a strămuta la Tulcea procesele mele. Culmea este că la al doilea dosar, cel cu echipele sportive, deschis tot de procurorul Andrei Bodean, aleatoriu, tot Suciu a fost desemnată. Întrebarea mea este: cum pot să-i revină aceluiași judecător două dosare ale aceluiași inculpat, deși Tribunalul Constanța are zeci de judecători? Teoria probabilității arată că există o șansă la peste un milion ca acest lucru să se întâmple. Tot Suciu, în februarie, mi-a schimbat controlul judiciar cu arestul preventiv, fără ca eu să fi încălcat controlul judiciar. În fine, la penultimul termen din dosarul CMZ mi s-a încălcat dreptul la apărare. Am cerut expertiză, dar mi-a fost refuzată. Am cerut audierea celor de la Arhivele Naționale și a celor de la ISU, dar și acest lucru a fost respins”, a punctat Constantinescu. El a mai declarat că această hăituială trebuie să înceteze. „Instanțele constănțene au devenit câmp tactic. Codul Penal nou are multe articole neconstituționale, care au permis abuzuri. Fără să fiu condamnat, mi s-au încălcat mai multe drepturi, printre care cel la muncă. Mi s-a interzis să îmi exercit mandatul de președinte, pentru care am fost ales democratic de peste 150.000 de cetățeni”, a notat șeful CJC.

“Democrația este în pericol în Constanța”

În condițiile în care judecătorul Iulia Cezara Suciu i-a refuzat toate cererile, președintele CJC este convins că în 14 octombrie, atunci când se va da pronunțarea în dosarul CMZ, el va fi condamnat. „Mă aștept să fiu condamnat, fără să fi comis vreo faptă penală și fără să existe un păgubaș. Nu am cum să influențez pe judecătorul Iulia Cezara Suciu, pentru că ea s-a antepronunțat deja... Cred că judecătorii și procurorii sunt speriați de bombe, pentru că, probabil, au schelete în dulap. Democrația este în pericol la Constanța, și nu numai”, a afirmat Constantinescu.

“Să vină DNA să conducă CJC!”

Pentru că nu erau suficiente două dosare la Constanța, șeful CJC spune că s-a trezit cu încă unul, instrumentat de același procuror Bodean. „Ca să nu se plictisească, Bodean mi-a mai făcut un dosar penal. Este cel cu elicopterul prăbușit în lacul Siutghiol, unde sunt acuzat că am dat bani pentru mentenanță și pregătirea piloților. Sunt judecat pentru orice lucru pe care l-am făcut pentru județul Constanța. CJC a ajuns să nu mai acceseze fonduri. S-au desființat aproape toate echipele sportive care au făcut performanță. Poate ar fi mai mai bine să vină DNA să conducă CJC și Primăria Constanța, pentru că tot a primit oameni noi. Poate că, după conferința asta, mă trezesc cu un alt dosar de la Bodean”, a spus Constantinescu. El adăugat că situația sa nu este singulară. „Democrația este în pericol în România. Nu o spun doar pentru că sunt eu într-o situație dificilă, ci pentru că zeci și sute de aleși se află în aceeași situație ca și mine, iar de vină sunt procurorii DNA și unii judecători care, la presiune, comit abuzuri. Sunt ținta lor şi eu, după Radu Mazăre și alți primari, inclusiv Sorin Oprescu. Suntem pur şi simplu îndepărtați din funcţii...”, a conchis șeful CJC.

