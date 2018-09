Noaptea minții! Singurul liceu apicol din România, fără clasă de apicultură?!

Incredibil cum țara noastră reușește să una a paradoxurilor. Când peste tot în lume, zona de apicultură se dorește a fi dezvoltată și întreținută, în România se distruge primul și singurul liceu apicol din România, dar şi din Europa. Înfiinţat pe platforma Apicolă Băneasa în 1971, la iniţiativa profesorului Veceslav Harnaj, fondatorul apiculturii moderne româneşti, unitatea școlară nu mai deţine în prezent nici măcar o clasă de apicultură, acesta fiind transformat după 1990 în Colegiu Agricol, care însă îi poartă numele întemeietorului său. „Asociaţia Crescătorilor de Albine din România a deţinut singurul liceu de apicultură din România, care în prezent îi poartă numele profesorului Harnaj, dar este liceu agricol tehnologic şi nu are nici măcar o clasă de apicultură. După 1989, Ministerul Învăţământului l-a luat cu japca. Ne-am judecat, dar l-am pierdut, deşi era construit de noi, aveam dovezi, dar nu era terenul al nostru şi astfel s-a transformat şi reorganizat. Sigur, în prezent, liceele au autonomie şi Ministerul Învăţământului aprobă un anumit profil, dacă se solicită înfiinţarea unei clase, au baza şi sunt oameni interesaţi“, afirmă preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea.

Acesta a precizat că la nivel naţional nu mai există niciun liceu de apicultură, însă ACA face cursuri autorizate la ITM în Bucureşti şi în ţară pentru cei care vor să înveţe această meserie, dar şi pentru cei care sunt deja apicultori şi au nevoie de un atestat pentru a putea lua fonduri europene. „Noi facem cursuri autorizate cu ITM, avem cărţi, avem lectori autorizaţi, diapozitive, mergem în stupine, îi învăţăm. În ultimii 7-8 ani, peste 10.000 de apicultori au făcut aceste cursuri, unii vechi, alţii noi. Poate 15-20% din acest număr sunt noi, cei care au dorit să înveţe efectiv această meserie şi bineînţeles există interes şi printre femei“, a subliniat Fetea.

Şeful ACA a mai spus că Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură (ICDA), unde tot Asociaţia este proprietară, deţine un centru medical pentru apiterapie, România fiind una dintre puţinele ţări unde apiterapia a fost inclusă în pregătirea medicală de bază. „România a făcut pionieriat la nivel mondial în apiterapie şi noi avem, la Bucureşti, un astfel de centru care aparţine de institut, ICDA. Este al nostru, ACA e proprietar la toate, şi a fost bine că a rămas aşa, pentru că altfel, poate, nu mai existam astăzi. Erau doar nişte magazine sau baruri, unde se făcea striptease, dar aşa au reuşit să ţinem tot patrimoniul asociaţiei şi chiar l-am dezvoltat foarte mult. El se dezvoltă în continuare, se bagă sute de mii de euro an de an în aceste activităţi. Am rămas utili pentru apicultura şi pentru albină“, a adăugat Ioan Fetea, într-o conferinţă susţinută la Târgul Naţional al Mierii.