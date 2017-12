Noi creşteri salariale în sistemul bugetar, anunţate de ministrul Muncii

Mai multe categorii de bugetari vor beneficia de creşteri salariale de luna viitoare, potrivit unui anunţ făcut de ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, la România TV. Lia Olguţa Vasilescu a anunţat că ordonanţa de urgenţă care priveşte salarizarea anumitor categorii de bugetari până la intrarea în vigoare a legii salarizării unitare a trecut de Comisia de muncă. "E vorba de OPC, Garzile de Mediu... Azi a trecut ultima ordonanta de urgenta care priveste salarizarea pana la intrarea in vigoare a legii unitare si prevedere cresteri la mai multe categ bugetare. Azi comisia de munca a aprobat un amendament al lui Dragnea care prevede majorari salariare in armata cu 15%, 15% pentru personalul din bibliotecile universitare, din agricultura 20%, academia agricola 20%, DJTS, cluburile sportive 20%, medicii de expertiza 20%, bibliotecile, muzeele - 30%. Lor nu le crescusera salariile la inceputul anului, ei sunt in subordinea casei de pensii si de azi vor primi 20%, la fel personalul din subordinea Ministerului Culturii, bibliotecile 30%", a declarat Lia Olguţa Vasilescu la România TV. Lia Olguţa Vasilescu: Preşedintele Iohannis nu are motiv să retrimită legea salarizării unitare la Parlament. "Cei pe care ii scapasem de la aceste mariri intra in aceasta ordonanta. Indemnizatiile de merit pentru academicieni, sport sunt la nivelu salariului minim pe economie si o serie de medici care nu au avut mariri. Decembrie 2016 e valoarea de referinta, de luna viitoare vor vedea banii primiti. Ca impactul financiar, cea mai mare suma va fi la aparare, dar nu au legatura cu bugetul. La celelelate categorii de bugetari am verificat si au deja banii cuprinsi in bugetele lor", a punctat ministrul Muncii.