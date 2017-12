Norica Nicolai dă de pământ cu Crin Antonescu

Excluderea din PNL a europarlamentarilor Norica Nicolai și Renate Weber, pentru că au rămas afiliate grupului ALDE din Parlamentul European (PE) și nu au trecut la grupul PPE, l-a determinat să iasă de la naftalină pe fostul președinte liberal Crin Antonescu. Acesta a spus că, în sfârșit, s-a făcut dreptate și s-a pus capăt unei bigamii politice. Reacția lui Antonescu pare explicabilă, în condițiile în care fostul șef al liberalilor este autorul marii trădări a PNL, care a părăsit grupul liberalilor și s-a mutat la grupul popularilor europeni din PE. Atacată de Antonescu, europarlamentara Norica Nicolai i-a dat o replică dură fostului președinte liberal. Nicolai consideră că Antonescu este cel care a greșit, scoțând PNL din ALDE la o zi după alegerile europarlamentare, în ciuda faptului că declarase că PNL nu se va alătura niciodată celor de la PPE. În plus, ea susține că decizia a fost luată de Antonescu fără să o discute într-un for statutar al partidului. ”Crin Antonescu a ratat un bun prilej să tacă. Aş vrea să-i amintesc lui Antonescu, apropo de această dreptate, că la începutul campaniei electorale pentru europarlamentarele din 2014, în conferinţa de presă, alături de mine și de liderul grupului ALDE, Guy Verhofstadt, a declarat clar că niciodată PNL nu va pleca în PPE”, a declarat Nicolai. Întrebată dacă are de gând să intre în PLR, partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu, care se află în ALDE, ea nu a respins ideea. ”În momentul de faţă sunt independentă şi îmi voi face datoria în PE, încercând să-mi onorez mandatul pe care l-am primit de la cetăţeni. (...) Staţi liniştiţi, nu e nicio dramă. Ştiţi foarte bine că eu nu sunt genul de om care să spun una şi să fac alta. Eu jigodie nu am fost niciodată. Eu nu m-am dus să le spun oamenilor că ALDE a făcut şi că a dres, că ALDE a furat România şi după aia să mă duc la PPE care ne-a bălăcărit şi ni l-a adus pe Băsescu înapoi”, a mai spus Nicolai.