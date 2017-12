Obama a anulat întâlnirea cu preşedintele filipinez, care l-a numit „fiu de târfă“

Preşedintele american, Barack Obama, a anulat o întâlnire cu omologul său filipinez, Rodrigo Duterte, marţi, după ce acesta l-a numit pe liderul de la Casa Albă “fiu de târfă”, relatează AFP. Cei doi urmau să discute la summitul regional ASEAN din Laos. La o conferință de presă susținută înainte de a pleca spre summitul din Laos, controversatul preşedinte filipinez a spus ce i-ar putea răspunde lui Obama dacă acesta ar evoca situaţia drepturilor omului în legătură cu metodele utilizate în lupta împotriva traficului de droguri: ”Sunt un preşedinte al unui stat suveran, am încetat de mult timp să fim o colonie. Nu am alt stăpân în afara poporului filipinez. Trebuie să fii respectuos, nu doar să împroşti cu întrebări şi comunicate. Fiu de târfă, am să te înjur în timpul summitului ASEAN”. Ulterior, Duterte și-a cerut scuze, dar răul fusese făcut.

Expresia ”fiu de târfă” pare să fie favorita președintelui filipinez, care a folosit-o și la adresa Papei, dar și a ambasadorului SUA la Manila, Philip Goldberg, și a secretarului general al ONU, Ban Ki-moon. Într-o ţară în care 80% din locuitori sunt catolici fervenţi, el l-a numit și pe Papă ”fiu de târfă” pentru că a provocat ambuteiaje în timpul unei vizite în arhipelag. Filipine, fostă colonie americană, este unul din statele cele mai apropiate de SUA în Asia de Sud-Est, mai ales în contextul diferendelor teritoriale cu China, la Marea Chinei de Sud. Cele două ţări sunt aliate militar, dar de când a ajuns la putere, în mai, în urma unei campanii scandaloase, vulgare şi populiste,Rodrigo Duterte, în vârstă de 71 de ani, şi-a multiplicat insultele la adresa ambasadorului american, a ameninţat că va retrage ţara de la ONU şi că va rupe relaţiile cu SUA și Australia. El a fost criticat dur de ONU şi Departamentul de Stat american după ce şi-a îndemnat concetăţenii să ucidă toxicomani şi dealeri, într-o campanie de eradicare a flagelului drogurilor în această ţară. Peste 2.400 de persoane au fost ucise până la 30 iunie de poliţie, în operaţiuni antidrog, dar şi de presupuşi justiţiari.