Oferă copiilor sărmani o bucurie de Crăciun mai mare decât o cutie de pantofi!

Mai sunt câteva săptămâni până începe luna cadourilor, perioadă în care toți copiii ar trebui să primească un cadou și o vorbă bună. În România există multe familii cu copii pentru care masa zilnică este cea mai mare grijă, iar în perioada Sărbătorilor, copiii nu își permit nici să viseze la cadouri de Crăciun. Pentru a le face acestora mici bucurii, în fiecare an oamenii generoși pot să se alăture campaniei ShoeBox, oferindu-le un cadou de Crăciun cât o cutie de pantofi, în care să intre câteva lucruri pe care un copil ar trebui să le aibă de Sărbători. Magazinele Ecco din România au anunțat că încep colectarea de cadouri în cutiile de pantofi, începând cu 15 noiembrie, în toate magazinele, iar la nivel național, organizatorii ShoeBox 2015 spun că întreaga campanie începe pe 1 decembrie 2015. Perioada de strângere a cadourilor va continua până pe 15 decembrie, urmând ca, între 16 și 24 decembrie, darurile să fie distribuite către copii. Pentru a face o bucurie copiilor nevoiași, trebuie să aveți o cutie goală de pantofi cu capac, hârtie de împachetat cadouri în care să îmbrăcați cutia de pantofi și să câteva daruri care să încapă în cutie.

IDEI PENTRU CADOUL DINTR-O CUTIE DE PANTOFI Puteți oferi copiilor dulciuri neperisabile, articole școlare (caiete, creioane colorate, un ghiozdan mic, penar etc.), jucării potrivite vârstei și sexului copilului, produse de igienă personală (periuță și pastă de dință, săpun, șampon, gel de duș, absorbante, perie de păr), o felicitare de Crăciun pe care să scrieți câteva rânduri pentru copilul ce va primi cutia, articole de îmbrăcăminte (fular, căciulă, ciorapi groși, mănuși etc), o lumânare parfumată care să le amintească de mireasma Crăciunului sau orice alt cadou care știți că ar bucura un copil. Toate produsele trebuie să fie noi, cu etichetă pe ele și mărimile la hăinuțe trebuie să fie corespunzătoare copilului. ”Nu puneți în cutii lucruri pe care nu v-ar plăcea nici vouă să le primiți. Lucrurile care nu mai pot fi folosite au un loc pe care îl cunoaștem cu toții: se aruncă la gunoi. Fă un cadou așa cum ți-ar place să-l primești și tu, nu fă curățenie în casă pentru ca mai apoi să dai ce e de aruncat. Nu puneți alimente perisabile (ex. portocale, iaurt) sau care s-ar putea deteriora/desface în timpul manipulării (ex. compot de casă în borcan de sticlă)”, anunță organizatorii. Copiii care vor primi cadourile din campania ShoeBox sunt fete și băieți cu vârste între 2 și 18 ani. Cutiile vor fi sigilate de față cu cei de la centrele de colectare din întreaga țară, care vor lipi etichetele cu vârsta și sexul copiilor. Lista completă cu centrele de colectare, dar și mai multe informații despre campanie puteți găsi pe http://www.shoebox.ro/ și pe pagina de Facebook ShoeBox.