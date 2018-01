Ofițerii de marină comercială, nemulțumiți de pensii!

Deputatul PSD George Vișan a avut, în cursul ultimelor luni, o serie de întâlniri, la Cabinetul Parlamentar din Constanța, cu numeroși reprezentanți ai Ligii Navale Române. Subiectul discuțiilor a fost revizuirea legislației pensiilor în domeniul naval, precum și promovarea unei inițiative legislative în vederea reparării unei inechități produse personalului navigant maritim, care a efectuat serviciul numai pe navele comerciale aflate sub pavilion românesc. În urma acestor audiențe, parlamentarul constănțean a organizat o întâlnire între o delegație a Ligii Navale Române, alcătuită din comandanții de nave maritime Stelian Ursu, Mircea Bulgăr și Cherim Nejmedin, și reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la București. „Împreună cu reprezentanții Ligii Navale Române, filiala Constanța, am avut o întâlnire de lucru cu ministrul secretar de stat în Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Adrian Rîndunică, pe tema corectării în noua lege a pensiilor a cuantumului pensiei comandanților de cursă lungă! Sperăm ca, în urma acestor discuții, să se găsească o soluție care să rezolve problema acestor oameni care au muncit o viață întreagă pentru România, iar pensiile lor să reflecte sacrificiul, responsabilitatea, obligațiile și răspunderea necesare în timpul efectuării serviciului la bordul navelor maritime”, a declarat deputatul George Vișan. La finalul discuțiilor, comandantul de cursă lungă Stelian Ursu a precizat: „Am stat de vorbă pe marginea memoriului pe care peste 150 de comandanți, comandanți secunzi, ofițeri și șefi mecanici l-au transmis deputatului Vișan. Sistemul pensiilor publice bazate pe punctaj ne-a aruncat în cea mai mare mizerie socială, fără posibilități de supraviețuire, nici chiar medicamentele necesare nu le putem procura. Reprezentanții ministerului au promis că vor analiza situația noastră, iar în ianuarie, odată cu noua lege a pensiilor, avem speranța că și nouă, atâți câți am mai rămas, ni se va face dreptate”.