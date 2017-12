Directorul SRI, George Maior, a declarat că este „convins“ că Omar Hayssam îşi va ispăşi pedeapsa pe teritoriul României şi, răspunzând unei întrebări, a spus că ştie care este în prezent statutul acestuia în Siria, dar nu a făcut alte precizări. Maior a fost întrebat, în contextul în care este aşteptată peste câteva zile vizita la Bucureşti a preşedintelui sirian Bashar al-Assad, dacă se apropie, în opinia sa, şi momentul în care Omar Hayssam îşi va ispăşi pedeapsa în România. \"Îmi menţin această afirmaţie de acum un an, este un obiectiv al serviciilor şi al statului român, vizita are o importanţă în primul rând strategică şi politică, se vor semna şi nişte acorduri juridice, inclusiv la nivel de extrădare. Vom vedea ce va urma\", a răspuns directorul SRI. Preşedintele sirian, Bashar al-Assad, vine la Bucureşti săptămâna viitoare, în cadrul unui turneu în mai multe state din regiune, precum Bulgaria şi Cipru, în perioada 8-12 noiembrie. Preşedintele Băsescu a făcut o vizită în Siria în octombrie 2008. Şeful statului declara la acea dată, la finalul întâlnirii cu omologul său de la Damasc, Bashar al-Assad, că subiectul legat de situaţia omului de afaceri sirian Omar Hayssam a fost discutat. Întrebat în legătură cu un acord între România şi Siria privind Justiţia, Băsescu a răspuns: „Înţeleg aluzia, a fost discutat subiectul Omar Hayssam“. Un an mai târziu, la 16 noiembrie 2009, şeful statului declara că vizita sa în Siria, din 2008, a avut ca obiectiv modificarea acordului de extrădare între România şi Siria, pentru ca, la final, Omar Hayssam să fie extrădat în România. Dosarul privind fuga din România a lui Omar Hayssam se judecă la Curtea de Apel Oradea după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, în luna mai 2009, cererea de mutare a cauzei de la Curtea de Apel Bucureşti. Procesul a fost amânat, săptămâna trecută, la termenul de la Curtea de Apel Oradea, până în 16 martie, după ce judecătorul a înaintat mai multe adrese la Bucureşti, prin care solicită, printre altele, repetarea procedurii de citare a sirianului şi desecretizarea actelor.