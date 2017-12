Oprea: Mi-am depus demisia pentru a se da curs acțiunilor Justiției

Fostul vicepremier Gabriel Oprea afirmă că demisia din funcția de senator pe care a transmis-o luni Camerei superioare a Parlamentului încheie o serie de decizii pe care le-a luat pentru a se da curs acțiunilor Justiției în cazul său și se declară nevinovat de acuzele care i se aduc.

"Demisia mea încheie lanțul deciziilor pe care le-am luat cu singurul scop de a se da curs acțiunilor în justiție, acțiuni pe care nu le-am obstrucționat niciodată. Am totuși credința fermă că orice om rațional înțelege că sunt cu totul nevinovat și că, după ce justiția se va pronunța, va înceta și acest val de agresiuni la care am fost supus de atâta amar de vreme", a scris Gabriel Oprea, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit fostului vicepremier, cei care îl cunosc, "chiar și cei care nu m-au plăcut niciodată", pot confirma că a fost și este "un bun român", care ține cu țara sa.

"Plătesc, de fapt, pentru că am îndrăznit să vorbesc despre interesul național, despre valori tradiționale, despre Armată și Biserică, pentru că am îndrăznit să pun tricolorul românesc în Ținutul secuiesc, pentru că am încurajat arborarea drapelului. Iată că tot ceea ce am făcut din suflet și dintr-un patriotism sincer, așa cum am fost educat în familie și în Armată, se întoarce acum împotriva mea", afirmă Oprea.

El spune, totodată, că s-a întrebat adesea "ce și cui" a greșit.

"Eu știu că am fost mereu un om corect. Nu am furat, nu am luat mită, nu am făcut afaceri ilegale. (...) Am fost verificat de zeci de ori și mereu concluziile au fost clare: am respectat legea, iar averea mi-am făcut-o pe căi cinstite și verificabile. (...) Toți cei care mă cunosc pot confirma că am susținut Justiția, l-am susținut pe președinte, fie că a fost vorba de Traian Băsescu sau de Klaus Iohannis, pentru că am crezut în ideea națională. Puteți să-i întrebați pe cei doi președinți și pe toți cei care au condus sau conduc DNA, SRI și SIE care a fost atitudinea mea în acești ani de când sunt în politică. Vă asigur că am luat mereu deciziile bune pentru țară și că i-am susținut necondiționat atunci când a fost vorba despre interesul României", susține Oprea.

El adaugă că, la un moment dat, "interesele unora" nu s-au mai potrivit cu valorile sale. "Și de-atunci, asaltul. Ca la manual: elaborat, planificat și coordonat după toate regulile propagandei, cu atacuri, cu denigrări, cu minciuni, cu proteste. Demisia mea, pe care am transmis-o președintelui Senatului, i-a liniștit. Deocamdată. Însă vreau să-i anunț că românii își iubesc țara. Și chiar dacă cei mulți nu ies în stradă, asta nu înseamnă că au fost reduși la tăcere. Nu înseamnă că înghit pe nemestecate minciunile propagandei", mai afirmă Oprea.

Fostul vicepremier a postat și o fotografie cu demisia din funcția de senator pe care a transmis-o Camerei superioare a Parlamentului.