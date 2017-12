Opt sportivi constănţeni merg la JM Universitare

La finalul acestei săptămâni, la Kazan (Rusia), vor debuta Jocurile Mondiale Universitare de vară, competiţie la care România va avea cea mai numeroasă delegaţie din istoria participărilor, cu excepţia Universiadei din 1981, de la Bucureşti. La startul întrecerii vor fi prezenţi 103 sportivi români, care vor concura la 12 discipline sportive. Printre tricolori se vor număra şi opt sportivi constănţeni, toţi legitimaţi la CS Farul, care vor pleca vineri spre Kazan, alături de restul delegaţiei. Cei mai mulţi vor fi prezenţi în concursul de atletism: Andreea Ogrăzeanu (antrenor Cristina Manea) - la 110 m şi 200 m, Cristina Toma (antrenor Vali Ionescu) - la triplusalt, Adrian Dăianu (antrenor Lenuţa Dragomir) - la lungime şi Cristina Sandu (antrenor Cristina Sfia) - la lungime. Acestora li se vor alătura Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe şi Andreea Filip (antrenori Viorel Filimon şi Liliana Sebe) - la tenis de masă şi Alin Florin Olteanu (antrenori Aurel Tătaru şi Angheluş Beşleagă) - la haltere.

Printre cei cotaţi la o medalie se numără Cristina Toma, proaspăt revenită de la un concurs atletic internaţional la Moscova, unde a ocupat locul 5. „A fost un concurs tare, la care au venit multe atlete de top din Europa. Am sărit 13,88 metri, dar nu am reuşit să prind pragul, iar acest lucru m-a costat. Am terminat pe poziţia a cincea, dar distanţa de podium a fost doar de câţiva centimetri. Sper să mă revanşez la Kazan şi iau o medalie, chiar dacă va fi o concurenţă puternică. Ştiu că va fi prezentă o atletă din Rusia care a sărit în acest an 14,62 metri. Mi-am propus să trec măcar de 14,20 metri, pentru a-mi realiza baremul pentru participarea la Campionatele Mondiale, care vor avea loc în luna august, la Moscova”, a spus Cristina Toma. Jocurile Mondiale Universitare de vară, care vor aduna la start peste 13.000 de sportivi, se vor desfăşura în perioada 6-17 iulie.