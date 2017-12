Optimi de finală în Cupa României la fotbal, faza pe județ

La mijlocul acestei săptămâni vor avea loc optimile de finală din cadrul Cupei României la fotbal, ediția 2016-2017, faza pe județul Constanța. La competiție participă cele 18 formații din Liga a IV-a plus patru echipe din Liga a V-a (CS Năvodari și Castelanii Castelu) și Liga a VI-a (Trophaeum Adamclisi și AS Carvăn), singurele din aceste eșaloane care au dorit să se înscrie. În primul tur au jucat doar formațiile din Liga a V-a și Liga a VI-a plus opt echipe din Liga a IV-a (situate mai jos de locul 10). Primele zece clasate din Liga a IV-a intră în competiție abia din faza optimilor de finală.

Iată programul optimilor, care vor avea ca oră de start 17.30 - marți: Gloria Băneasa - Dunărea Ostrov; Avântul Comana - Unirea Topraisar; Sparta Techirghiol - CS Agigea; Viitorul Fântânele - CS Mihail Kogălniceanu; CSO Ovidiu - Victoria Mihai Viteazu (se joacă de la ora 20.00, pe terenul sintetic de la Academia Hagi); miercuri: AS Carvăn - Axiopolis Cernavodă; Castelanii Castelu - Știința Poarta Albă (se joacă la Nisipari); Farul Tuzla - CS Eforie (se joacă la Eforie Sud). Învingătoarele din aceste partide vor obține calificarea în sferturile de finală.

Tot miercuri este programată și o restanță din Liga a V-a la fotbal, Recolta Nicolae Bălcescu - Speranța Nisipari, contând pentru etapa a 24-a. Partida va avea loc pe terenul din Dorobanțu, de la ora 18.00.