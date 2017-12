Ordinul privind durata temelor pentru acasă, semnat de ministrul Educației

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a declarat, luni, că a semnat ordinul privind durata temelor pentru elevi încă dinainte de minivacanţa de 1 decembrie.

"Ordinul este semnat. A fost o mică confuzie în spaţiul public, pentru că ordinul nu este încă postat pe site-ul ministerului, dar ordinul este semnat de săptămâna trecută, chiar înainte de mica vacanţă pe care am avut-o înainte de 1 decembrie. Am primit foarte multe mesaje, unele dintre ele de susţinere, de încurajare, alte persoane socotind că nu a fost decât o intenţie a noastră de a ajunge la acest ordin, o intenţie care nu a fost finalizată tocmai pentru că au fost şi voci critice care s-au ridicat împotriva acestui gen de reglementare, au apărut articole, pe bloguri, pe Facebook, tot felul de intervenţii. Ei bine, părinţi ne-au scris oarecum îngrijoraţi, crezând că am renunţat la această idee şi că de fapt am vrut să testez cum stau lucrurile şi că am spus ceva care nu

corespunde realităţii. Nu, ordinul există şi ordinul a fost semnat şi urmează să fie şi postat pe site-ul ministerului", a declarat ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, la RFI.

Ministrul Educaţiei a precizat că "nu este un ordin care să aibă caracter punitiv, adică să fie nevoie să fie asociat şi unor sancţiuni, pentru că ordinul nu este respectat".

"Eu vreau să întreb pe toată lumea dacă socoteşte că este normal ca o persoană să lucreze în medie pe zi opt ore, să nu lucreze mai mult de opt ore. Ăsta este un drept pe care ni l-am câştigat cu toţii şi oamenii maturi. Şi atunci să vedem ce se întâmplă în şcoli şi în mod specific în şcoala românească. Un elev sau o elevă care poate să stea la şcoală patru sau cinci ore se întâmplă să mai aibă teme obligatorii acasă, care nu fac altceva decât să prelungească ceea ce au făcut în acele patru-cinci ore la şcoală, mai stau încă cinci-şase ore peste program. Deci ajung să stea 10-12 ore în fiecare zi şi să se concentreze numai asupra unor sarcini şcolare care se presupune că ar trebui făcute în primul rând la oră, în clasă, în şcoală, împreună cu profesorul şi nu acasă cu un meditator sau cu părintele", a mai declarat Dumitru.

Ministrul crede că "motivul pentru care unii profesori simt nevoia să dea această încărcătură mai mare de teme acasă este că programele noastre şcolare sunt foarte încărcate".

La finalul lunii noiembrie, Mircea Dumitru preciza că pentru învățământul primar, timpul pe care trebuie să îl petreacă un elev făcând teme nu trebuie să depășească o oră, iar la gimnaziu, două ore.

"Nu dai la vârsta de 6 ani teme acasă. Pentru învățământul primar, de asemenea, este un cuantum de ore pe care trebuie să îl petreacă acasă ca să facă temele, care nu trebuie să depășească o oră. Pentru învățământul gimnazial, crește gradul la două ore. Pentru liceu, sigur că trebuie să fie ceva mai mare", declara atunci Dumitru.