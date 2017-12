Paradox: măsurile pro-business, luate prin OUG

Guvernul a aprobat marți, printr-o Ordonanță de Urgență, devansarea cu un an a reducerii impozitului pentru veniturile din dividende, reducerea TVA pentru livrarea apei potabile și a apei pentru irigații, precum și introducerea unui sistem de impozitare diferențiat pentru microîntreprinderi. „Reducerea impozitului pe dividende, de la 16 la 5%, are în vedere creșterea investițiilor, favorizarea dezvoltării societăților de tip holding și încurajarea păstrării în țară a capitalului românesc“, se arată într-un comunicat al Executivului. Totodată, a fost majorat plafonul de încadrare în categoria „microîntreprindere“, de la o cifră de afaceri de 65.000 euro la una de 100.000 euro. În plus, s-a introdus un sistem de cote diferențiate de impozitare, în funcție de numărul de salariați, cuprins între 1 și 3%.