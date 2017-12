Parcatul pe trotuar va fi interzis? Mașinile ar putea fi ridicate

13:33:02 / 14 Iulie 2016

trotuare inexistente

Constanta are aproape in fiecare cartier vanzatori ambulanti, care urineaza pe unde apuca, in lipsa grupurilor sanitare. Ocupa o buna parte din trotuare cu mese, scaune, cutii, lazi peste lazi. In plus, trotuarele sunt blocate cu masinile lor, fie masini mici, fie dubite cu care aduc marfa. CHIAR NU VEDE NIMENI ACESTE LUCRURI??? SA SE INFIINTEZE PIETE DACA ACESTI OAMENI CARE CHIAR NU AU UNDE SA ISI VANDA MARFA??? ESTE O TIGANIE TOTALA. TERASELOR, DE EXEMPLU, LI SE INTERZICE PRIN HOTARARE DE CONSILIU LOCAL SA FUNCTIONEZE CU UMBRELE COLORATE, LI S-A IMPUS SA AIBA DOAR UMBRELE DE CULOARE BEJ, CREM SAU ALB, IN VREME CE ACESTI VANZATORI DE TARABE, CARE OCUPA TROTUARELE, AU UMBRLE DE TOATE CULORILE. PE BUNE CA NU VEDE NIMENI ACESTE LUCRURI?? PE BUNE CA PRIMARIA SE FACE CA NU VEDE??? DE CE SE INCHIDE OCHII IN ACESTE SITUATII??? CINE ARE DE CASTIGAT DE PE URMA ACESTOR VANZATORI AMBULANTI CARE AU IMPANZIT ORASUL CONSTANTA, CARE SI ASA A RAMAS FARA TROTUARE, IAR CELE CARE SUNT, SUNT PLINE CU GROPI. PUR SI SIMPLU ITI RUPI PICIOARELE!!!! MAI AVEM RABDARE DOMNULE PRIMAR, DAR SPERAM CA INTR-UN FINAL SA LUATI IN CALCUL SI DOLEANTELE CELOR CARE AU PUS STAMPILA IN DREPTUL DVS. VA MULTUMIM SI TRAIM CU SPERANTA CA FACETI CURAT IN ORAS!!!