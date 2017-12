Patru cadre didactice de la Universitatea „Ovidius“, retrogradate

21:08:27 / 10 Octombrie 2016

Ca aceste dosare

Nu intelegeti ca aceste dosare nu au probleme? Sunt doar facaturi, adevaratele dosare cu probleme sunt acoperite bine. Jalea va fi cand vor fi descoperite acelea... Senatul, Consiliile facultatilor au dat in 2014, 2015 si acum, in 2016, pe banda rulanta profi si confi, la toate facultatile, fara frica! Ca doar nu se controlau ei pe ai lor! Sa dam nume? DAM! Sa vedem ce parere are domnul ministru, rector de mare universitate. Si pe la el tot asa se procedeaza? Conducerea UOC avea sarcina de a descoperi dosarele cu probleme, si in stilul deja cunoscut, a incercat sa abata privirile acolo unde de fapt nu existau probleme, pentru a-si proteja colaboratorii apropiati. Insasi singura membra a comisiei de examinare a acestor dosare are "probleme la dosar". Ati inteles bine! "Comisia" a fost in realitate o singura persoana!