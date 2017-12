Păzea că vin! Octogenari fără permis, la orizont!

Polițiștii constănțeni au avut de furcă ieri și azi-noapte! Cei care le-au testat vigilența au fost șoferii fără permis de conducere sau cei care s-au cinstit înainte cu „una mică“, probabil să-și dea curaj pentru a porni aiurea pe drumurile județului. Potrivit, comunicatului de presă al Inspectoratului Județean de Poliție, azi-noapte, în jurul orei 00.05, polițiștii din cadrul Secției 1 Rurală Constanța, Postul de Poliție Valu lui Traian, l-au depistat pe B.N., în vârstă de 27de ani, care a condus un autoturism, pe strada Soarelui din localitatea Valu lui Traian, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Ieri, la ora 19.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe I.I., în vârstă de 68 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 2A, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Toto ieri, ora 14.00, polițiștii din cadrul Secției 6 Rurală Cernavodă, Postul de Poliție Rasova, l-au depistat pe B.I.-D., în vârstă de 27 de ani, din localitatea Rasova – județul Constanța, care ar fi condus un autoturism, pe DJ 223, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Tânărul în cauză a prezentat un permis de conducere cu însemnele statului italian, care prezenta lipsa mai multor elemente de siguranță, fiind susceptibil a fi fals. Polițiștii constănțeni fac cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de fals.

Mai mult, polițiștii din cadrul Secției 1 Rurală Constanța l-au depistat, ieri, pe A.I., în vârstă de 72 de ani, din localitatea Agigea – județul Constanța, care ar fi condus un moped, pe strada Zmeurei din localitatea Agigea, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La data de 05.10.2017, ora 07.15, polițiștii din cadrul Secției 1 Rurală Constanța l-au depistat pe B.G., în vârstă de 34 de ani, din orașul Ovidiu – județul Constanța, care ar fi condus un autoturism, pe strada Nicolae Titulescu din localitatea Agigea, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Și în cele din urmă, ieri dimineață, la ora 07.30, polițiștii din cadrul Secției 1 Rurală Constanța l-au depistat pe I.T., în vârstă de 80 de ani, din localitatea Techirghiol – județul Constanța, care ar fi condus un moped, pe DN 39A, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.