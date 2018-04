Pensiile nu se plătesc înainte de Paște. Vezi când se dau salariile

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la Parlament, că bugetarii îşi vor primi salariile înainte de sărbătorile pascale, dar că pensiile nu vor fi distribuite în această săptămână deoarece ar fi perioada prea mare până la următoarea pensie.

”Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Deasemenea, Dăncilă a anunțat că pensiile nu vor fi distribuite înainte de Sărbătorile Pascale.

”Pensiile nu (le vom da înainte de Paşte - n.r.) şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie”, a adăugat premierul.