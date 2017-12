Peste 130.000 de ţigări de contrabandă, găsite la bordul unei nave în Portul Midia

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, ascunse pe o nava sosita in Portul Midia sub pavilion Sierra Leone, peste 130.000 de ţigarete de contrabandă, pe care comandantul navei, un cetăţean sirian, încerca să le introducă ilegal în România. În data de 12.04.2017, în jurul orei 09.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Midia, o echipă comună de control, formată din poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă-Serviciul C.M.I.I.T şi lucrători din cadrul P.P.F. Midia împreună cu lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Midia, sub coordonarea lucrătorilor din cadrul I.G.P.F. - S.C.I.T., beneficiind de sprijinul lucrătorilor SCOMAR şi în colaborare cu lucrători din cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă, a efectuat controlul specific asupra unei nave sub pavilion Sierra Leone, sosită din direcţia Icdas (Turcia). În urma controlului efectuat asupra navei, au fost descoperite ascunse şi nedeclarate, într-o anexă a compartimentului hambare, printre produsele feroase transportate, precum și în șifonierul din cabina comandantului, 130.800 de ţigarete marca Fast şi Assos Red, de provenienţă Duty Free. Echipa comună de control a ridicat în vederea confiscării întreaga cantitate de ţigări, în valoare de aproximativ 65.400 lei, iar poliţiştii de frontieră au întocmit pe numele comandantului, cetăţean sirian, în vârstă de 32 de ani, lucrare penală pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prin introducerea în ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vama a acestora este mai mare de 20.000 lei.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.