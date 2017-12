Peste 300 de persoane munceau la negru

03:26:15 / 17 Decembrie 2015

Unde se fura ? Unde e evaziunea ? Chiar in fata voastra, dar o ignorati , oare de ce ???

Si de alta problema se fac ca nu stiu : contracte de munca in care este trecut salariu minim pe economie, cand de fapt in realitate salariul este mult mai mare. In acest mod se fura pensia salariatului si se fura si bugetul statului. Aici de ce nu cautati , ca asta e evaziune si furt dublu, mare de tot ???