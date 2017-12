Peste 5.000 de oameni au ajuns la clubul Colectiv

Peste 5.000 de oameni au ajuns, duminică, la sediul clubului Colectiv din Capitală, o parte dintre ei plecând de la Piaţa Universităţii, alţii alăturându-se pe drum. Cei prezenţi au adus flori şi au aprins lumânări în memoria celor care au decedat în urma incendiului.

În jur de cinci mii de oameni, printre care victime ale incendiului de anul trecut din Colectiv şi rude ale acestora s-au strâns în Piaţa universităţii de unde au plecat către sediul clubului. Unii dintre ei rememorează clipele de groază prin care au trecut. Printre ei, şi Felicia Plângu, mama lui Alexandru Plângu, student la arhitectură, care se afla în noaptea tragediei în club.

"Îi mulţumesc lui Dumnezeu că e în viaţă, e singurul nostru copil. Dumnezeu să îi ierte pe toti ceilalţi, care au murit. Mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat. Au fost foarte mulţi care ne-au zis cuvinte frumoase, ne-au încurajat, ne-au întrebat ce vrem. El era în spital, eu lângă el şi nu puteam să îi fac nimic. Nu aveam cum să îl ajut. (..) După un anumit timp era mai rău decât la început, vedeam cum se duce în jos. Era mai rau psihic. Am fost la psihologi, dar mai e nevoie. Si ei şi noi, părinţii. Are 27 de ani. Era în club cu o amică. El e la facultatea de arhitectură şi erau mulţi de la arhitectură în acel club. Si amica lui, Tedy, care şi-a pierdut degetele. Eu, prima dată când m-am dus la Spitalul de Arşi, nu l-am găsit. Am fost la al doilea, la al treilea spital. La al treilea, la Bagdasar, l-am găsit. Când l-am vazut, primul lucru de care m-a întrebat a fost de Tedy. "Mamă, unde e Tedy, te rog frumos, că era mult mai în spatele meu şi dacă eu sunt aşa, gândeşte-te cum e ea." Fiul meu a fost tratat numai în România şi nici nu vrea să plece din România, am avut noroc. Toată lumea a fost draguţă, ne-a ajutat", spune Felicia Plângu.

La Colectiv a mers şi Camelia Roiu, medicul de la Spitalul de Arşi care a filmat larve pe rănile unui pacient, ulterior, secţia de Terapie Intensivă a unităţii medicale fiind închisă.

"Sufleteşte, simt foarte multă furie şi frustrare. Frustrare pentru că în continuare nu s-a schimbat mai nimic şi am un mesaj. Vreau să reamintesc impotenţilor că eu una nu renunţ şi că sper în continuare ca lucrurile să se schimbe în bine. Nu s-au schimbat, este doar o cosmetizare ce se întâmplă, spre exemplu ce se întâmplă la Spitalul de Arşi în momentul ăsta. E o cosmetizare care nu va avea efecte pe termen lung", a declarat Camelia Roiu pentru MEDIAFAX.

Printre participanţii la marşul tăcerii a fost şi ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, împreună cu familia.

La locul tragediei au venit încă de dimineaţă câteva sute de persoane care au aprins lumânări şi au adus flori în memoria celor decedaţi, în piaţeta din faţa clubului fiind inaugurat şi monumentul ridicat în memoria celor 64 de tineri. La club, mai mulţi preoţi au ţinut o slujbă de pomenire pentru cei care au murit.