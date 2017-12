Plângeri ANAT: lipsă de personal calificat pentru hoteluri şi restaurante

10:20:12 / 25 Mai 2017

plata

Domnilor,aveti lipsa de personal pt.ca nu platiti oamenii asa cum se cuvine.Va plangeti degeaba atat timp cat oferiti salariul minim pe economie.Auzi stire de Cancan:"avem un hotel dar nu avem angajati iar directorul hotelului serveste la mese",in locul dumneavoastra nu faceam aceasta stire publica,deoarece nu face decat sa va incrimineze si sa arate slaba d-voastra pregatire in domeniul hotelier(mai sunteti si presedinte ANAT) iar acel director este mai mult ca sigur un fost ospatar,daca stie sa serveasca la mese in loc sa-si vada de fisa postului.Incercati sa pastrati oamenii cu valoare in tara ,ca n-o sa vina moldoveanu sa munceasca in romania pt.400 de euro d-le vice.