Postaţi fotografii cu copilul dvs pe Facebook? Ştiţi la ce îl expuneţi?

19:24:37 / 17 Noiembrie 2015

Copii, ati tras invataminte din ce a patit ministrul sanatatii propus?

Ceea ce s-a intamplat cu candidatul la functia de ministru al sanatatii ar trebui strigat in gura mare. Niste poze din tineretea unui om publicate din joaca pe net au DISTRUS cariera acelui om. Poate daca acele poze nu ar fii fost publicate niciodata, acel om poate ar fii devenit ministru, sau chiar prim ministru apoi, sau chiar presedinte. Acum in schimb, toata viata i se va spune doar baiatul in chiloti. Nu mai conteaza inteligenta si desteptaciunea lui. Si-a ratat viata din cauza unor POZE.