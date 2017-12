Prejudiciu de aproape 200 de mii de lei la UOC! Cine se face vinovat?

17:32:23 / 11 Martie 2017

Pentru Mari Ianus

Cred ca ati uitat de mine, Veronica Iancu ma numesc si am fost sefa dircta a celei care a furat acesti bani ( fie vorba intre noi, suma e mai mare, de 100.000 €) . Si pentru ca stiam de asta si am cotizat si sefului meu iubit ( girtulica) care m-a facut sefa spagilor si camerelor locuite dar fara contract de la Pescarie, am fost promovata. Asa, ca sa plateasca fraiera asta. Sa nu cumva sa cereti oglinda caminelor si sa faceti si controale inopinate! Ca politia si DNA ul trebuie sa ceara voie de la Oxidat ca sa poate efectua controale. 200. 000 de lei sunt banii pe care-i fac la camine intr-o luna, dar am uitat ca trebuie sa-i dau si lui Bobita (slinosul), ca sa nu am probleme. Asa ca, va salut si va dau cu praf de mers, fraierilor!