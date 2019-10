Premierul britanic cere răspunsul UE la alternativa sa la un Brexit fără acord

Premierul britanic Boris Johnson a cerut luni Uniunii Europene să îi transmită în detaliu ce îngrijorări are în legătură cu Brexitul şi a subliniat că el deja a făcut un ''mare compromis'' pentru a încheia un nou acord cu Bruxellesul, transmite Reuters.

Aflat într-o vizită la un spital din apropierea Londrei, Johnson a declarat că a făcut o ofertă foarte generoasă, corectă şi rezonabilă. ''Ce am dori să auzim acum de la voi (Uniunea Europeană) este la ce vă gândiţi. Dacă aveţi probleme cu propunerile pe care le-am prezentat, atunci hai să le detaliem şi să le discutăm. Problema este care sunt obiecţiile UE la asta, care este sugestia UE? Nu am auzit detalii de la ei (Uniunea Europeană) despre ce probleme cred ei că există'', a spus şeful guvernului britanic.



Premierul britanic Boris Johnson i-a scris miercuri preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, oferindu-i ceea ce el a numit un "compromis rezonabil" pentru modificarea acordului privind Brexit-ul în legătură cu frontiera irlandeză. Noul plan propus de Marea Britanie prevede ca Irlanda de Nord să aparţină aceleiaşi zone vamale ca Marea Britanie, dar ca provincia britanică să păstreze regulile UE pe o perioadă de tranziţie, pentru toate bunurile, nu doar pentru produsele agricole.

Până la sfârşitul perioadei de tranziţie după Brexit, în decembrie 2020, parlamentul şi executivul din Irlanda de Nord vor trebui să îşi dea acordul pentru acest sistem, iar apoi vor trebui să îl aprobe la fiecare patru ani, conform documentului. Pentru a se evita verificările vamale, va fi introdus un sistem de declaraţii, cu un proces simplificat pentru micii comercianţi. Documentul precizează că propunerile ar garanta integritatea pieţei unice a UE şi ar respecta acordul de pace din Vinerea Mare din 1998 care a pus capăt a trei decenii de conflicte sectariene în provincie. Această ofertă a fost prezentată de Boris Johnson ca fiind singura alternativă la un Brexit fără acord la 31 octombrie.