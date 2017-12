Prețul biletelor RATC ar putea fi majorat!

20:11:35 / 27 Martie 2017

De ce va bateti joc de oameni ? Chiar credeti ca nu veti plati ???

Cand o sa introduceti autobuze noi atunci sa cresteti pretul! Cand or sa vina din 4 in 4 minute atunci sa cresteti pretul ! Cand o sa afisati pe fiecare stalp ora cu programul autobuzelor atunci sa cresteti pretul ! Cand nu or sa mai mearga lipite cate 2- 3 atunci sa cresteti pretul ! Cand or sa invete soferii sa mearga cu viteza constanta atunci sa cresteti pretul ! Cand o sa le faceti trasee astfel ca sa acopere cat mai multe zone atunci sa cresteti pretul ! ( la Maritimo exista si transport gratuit al lor - care se suprapune cu programul lui 43M, exista si linii de microbuz particulare si a mai bagat si primaria 43M care pleaca si vine in acelasi timp cu microbuzele lor proprii. Mai intai ar trebui sa cerceteze procurorii aceste lucruri, si pe urma sa luati voi decizii de scumpire .