Prima victorie pentru AS CS Farul, punctaj maxim pentru CS Poseidon Limanu-2 Mai

În partidele din etapa a treia a Ligii a IV-a la fotbal, care s-au disputat marţi, am consemnat al treilea succes consecutiv pentru liderul clasamentului, nou-promovata CS Poseidon Limanu-2 Mai câştigând categoric întâlnirea cu CSO Ovidiu. De asemenea, AS CS Farul Constanţa şi-a trecut în cont şi primul succes la seniori, jucătorii pregătiţi de Ion Constantinescu şi Georges Mihai învingând cu scorul de 7-2 (4-1) la Poarta Albă. Pentru AS SC Farul au marcat Pîslaru 2, Dumitrașcu, Ştefancu, Cristea, Apostolache, Codescu. Au evoluat pentru AS SC Farul: Tătar - M. Zamfir (45 Carabaș), Rusu, Petrache (65 Lazăr), Ştefancu - Robu, Apostolache - Pîslaru, Dumitrașcu, Codescu (65 Cristea) - D. Zajaria (75 Bleau).

Rezultatele meciurilor care au avut loc marţi, 28 august:

CS Cumpăna - CS Năvodari 3-1 (la seniori) şi 0-12 (la juniori)

Gloria Albești - CS Agigea 3-2 (la seniori) şi 15-0 (la juniori)

CS Mihail Kogălniceanu - CS Eforie 3-1 (la seniori) şi 7-0 (la juniori)

CS Poseidon Limanu-2 Mai - CSO Ovidiu 6-0 (la seniori) şi 3-0 (la juniori)

Farul Tuzla - Axiopolis Sport II Cernavodă 3-2 (la seniori) şi 1-15 (la juniori)

Gloria Băneasa - Portul Constanţa 1-4 (la seniori) şi 0-9 (la juniori)

AS CS Farul Constanţa - Ştiinţa ALACAB Poarta Albă 7-2 - la seniori şi 7-1 la juniori (întâlnirile s-au desfăşurat la Poarta Albă, fiind inaugurată noua bază sportivă a stadionului din localitate, dar și noua suprafață de joc)

Voința Valu lui Traian - Sparta Techirghiol 3-5 (la seniori) şi 0-2 (la juniori)

Viitorul Fântânele - CS Lipnița Carvăn 3-3 (la seniori) şi 2-2 (la juniori)

Sâmbătă, în etapa a patra, este programată întâlnirea dintre formațiile CS Portul Constanța și AS SC Farul Constanța, juniorii urmând să joace de la ora 15.00, iar seniorii, de la ora 17.00, pe stadionul „Portul”.