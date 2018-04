Primăria se bucură că e... soare de 1 Mai! Bine că ştim pentru ce-i plătim!

Acum ştim ce fac pe banii noştri angajaţii Compartimentului Comunicare şi Relaţii Mass Media din Primăria Municipiului Constanţa! Iniţial, am crezut că respectivul compartiment a luat-o pe urmele SRI-ului care a cotropit Facebook-ul cu mesaje gen glumă de o inteligenţă discutabilă. Dar în cazul nostru nu pare a fi o glumă. Vă redăm mai jos conţinutul „comunicatului” (lăsăm la o parte formularea care ar face şi pe un comunist înveterat să leşine de invidie): „Constanţa şi staţiunea Mamaia îşi aşteaptă turiştii dornici să se bucure de o vacanţă de neuitat. În minivacanţa de 1 mai vremea ţine cu noi! Se anunţă soare şi temperaturi ridicate!”. Ori ăştia de la Primărie au făcut un joint venture cu ANM-ul şi se bucură cretinoid că... e soare, ori nu prea înţelegem! De ce să trimiţi un asemenea “comunicat” către mass-media locală? Toate ziarele (mă rog, câte au mai rămas), bloguleţele şi toată săituleţele au ştiri cu vremea, toată lumea are vremea pe telefon, toată lumea are acces la internet pentru a verifica vremea şi toţi turiştii care vin pe litoral s-au uitat mai întâi la... vreme. Aşa că, redundanţa Primăriei Constanţă ne uluieşte şi întristează în acelaşi timp. Poate, totuşi, primarul Făgădău nu este la curent cu iniţiativele Compartimentului Comunicare şi Relaţii Mass Media sau le-a dat un ordin ca să-şi bată joc de ei, că altfel este grav!