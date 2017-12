Primarul pedist Ion Ioniţă propune hotărîri de consiliu ghidat de propriile interese

Şedinţa de vineri seară a Consiliului Local Agigea s-a transformat într-un adevărat cîmp de luptă între primarul pedist al comunei, Ion Ioniţă, şi consilierii locali PSD, care, conform celor din urmă, a scos la iveală interesele ascunse ale primarului în ceea ce priveşte aprobarea unor modificări ale unui proiect de hotărîre dezbătut anterior. Primul punct de pe ordinea de zi a şedinţei a vizat exact modificarea articolele II, IV, VII, VIII şi IX din proiectul de hotărîre referitor la atribuirea de terenuri în folosinţă gratuită, conform Legii nr. 15/2003, pentru sprijinirea tinerilor care doresc să-şi construiască locuinţe proprietate personală. “Încă o dată, se dovedeşte că se încearcă tergiversarea lucrurilor în ceea ce priveşte atribuirea locurilor de casă pentru tinerii căsătoriţi. Primarul nu are de gînd să dea aceste locuri de casă. În urmă cu o săptămînă, noi am adoptat un proiect de hotărîre, care a devenit hotărîre de Consiliu Local, şi care prevede tocmai acest lucru. Pînă acum se spunea că noi, consilierii, nu vrem să dăm locurile de casă, dar acum ne trezim cu un alt proiect de hotărîre şi trebuie să modificăm ceea ce am aprobat deja. Nu este corect nici pentru noi, nici pentru copiii aceştia din Agigea. Se încearcă din nou o prostire pe faţă a tineretului din comună. Noi am aprobat o hotărîre, să se aplice aşa! Aţi auzit fabula cu lupul moralist, care, după ce a fost paznic la stînă, a jefuit întreaga comunitate? Primarul a înstrăinat 20 ha de la ACN, o parte dintre acestea fiind acum pe numele Ion Stancu, naşul fiicei sale. În plus, alte 7,5 ha din pămîntul care ar fi trebuit să fie dat către tinerii din comună se află în proprietatea altor persoane: un ha este pe numele cumnatei primarului, un altul pe numele lui Marian Matei...“, a declarat consilierul local Cristian Cîrjaliu. “Există o hotărîre locală încă din 2003 în această privinţă, iar noi ne aflăm în 2006, cînd trebuie să fim la etapa a doua sau chiar a treia, de punere în posesie a acestor locuri. În plus, mă uit pe aceste liste şi mă mir cum primarului nu i-a sărit în ochi că există persoane care deţin deja alte proprietăţi. Dacă astăzi terenul de la ACN nu era înstrăinat către terţe persoane, toţi tinerii din comună ar fi avut deja casele construite“, a afirmat şi consilierul local Constantin Vasile. După o serie de discuţii aprinse, modificările propuse de primarul Ioniţă au fost respinse cu 7 voturi împotrivă, 4 pentru şi o abţinere. Aceeaşi soartă au avut-o şi următoarele două proiecte de hotărîri de pe ordinea de zi (pentru aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2005 şi aprobarea organigramei şi a statutului de funcţii a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Agigea), în aceste cazuri discuţiile în contradictoriu fiind evitate pe motiv că “sînt poveşti vechi“, ştiute de toată lumea.

“Avem 12 proiecte de hotărîre aprobate, iar pînă astăzi nu s-a făcut nimic”

Nu acelaşi lucru s-a întîmplat, însă, în cazul ultimului proiect de hotărîre supus dezbaterii, cel care se referă la premierea echipei de handbal fete a Şcolii “Ion Borcea“ Agigea, care a încins din nou spiritele. Valul de acuzaţii împotriva lui Ioniţă a fost provocat de propunerea edilului de a premia, cu ocazia zilelor localităţii, echipa de handbal fete, care a cîştigat locul I la faza pe judeţ şi locul II la faza pe zonă. “Ne-am întîlnit cu membrii şi cu preşedinţii comisiilor şi am stabilit, conform prerogativelor pe care le avem, ca pentru antrenorul echipei, Octavian Octavian, să facem un amendament la proiectul primarului şi să îi înmînăm suma de cinci milioane lei. În altă ordine de idei, vrem să discutăm aici ce sărbătorim noi de Zilele Agigei? De doi ani sîntem aleşi consilieri şi avem 12 proiecte de hotărîre aprobate, iar pînă astăzi nu s-a făcut nimic în folosul comunităţii pentru că primarul nu vrea acest lucru. Pentru ce să serbăm Zilele Agigei? Zilele Agigei la nemuncă, la trîndăvie? Poate la barbut sau chiar la table? Propun să nu facem nici o sărbătoare şi cu banii aceia să ducem la îndeplinire alte proiecte. Cu greu am cumpărat o maşină de gunoi, numai sub presiunea presei, iar apoi am stat trei luni fără să se angajeze un şofer, pentru că primarul nu a vrut. Păcat că avem buget de 75 de miliarde lei şi îl tragem după noi de pe un an pe altul“, a declarat Cîrjaliu. “În acest context, trebuie să vă aduc la cunoştinţă un aspect care nu mai poate fi neglijat: stadionul din Agigea este un focar de infecţie. Noi, Consiliul Local, nu putem să organizăm zilele comunei în mizeria care există acolo“, a afirmat şi Constantin Vasile. În cele din urmă, proiectul, împreună cu modificarea propusă de consilierul Cristian Cîrjaliu, a trecut de votul consilierilor, însă acuzele la adresa primarului nu s-au oprit aici.

“Tot ce a spus primarul este o minciună”

Spritele s-au încins şi mai aprig de discursul primarului cu privire la proiectele Primăriei pentru anul în curs în ceea ce priveşte asfaltarea străzilor din comună. “Str. Ciocîrliei apare pe hîrtie pietruită încă din 2003, dar în realitate nu s-a făcut nimic aici. Punem la dispoziţia opiniei publice expertiza făcută de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit căreia această stradă apare pietruită în schimbul sumei de 2,8 miliarde de lei, bani care au fost luaţi de firma Monolit, împreună cu primarul Ioniţă“, a declarat Cîrjaliu. Acest aspect a fost infirmat cu înverşunare de către Ion Ioniţă, care i-a îndemnat, în acelaşi timp, pe consilierii PSD să... “stea liniştiţi“. “Locuitori ai comunei Agigea, noi, Consiliul Local, stăm liniştiţi. Aşa ne-a spus primarul. Iar voi mergeţi prin noroi şi descurcaţi-vă cum puteţi“, a fost replica consilierului Vasile. “În urmă cu cîteva zile, în Lazu au venit persoane importante pentru comunitatea nostră: ministrul Sănătăţii din Irlanda, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, preşedintele ANPH şi au găsit în Lazu, lîngă aşezămintele sociale, un gunoi de nedescris. L-au sunat pe primar, care nici nu a vrut să răspundă. Eu m-am întîlnit cu Victor Manea, consilier judeţean liberal, care a fost prezent la acea întîlnire, şi mi-a spus, citez: <Îmi crăpa obrazul de ruşine>. Dacă un reprezentant al Alianţei DA spune acest lucru despre modul în care este gospodărită această comună, noi, reprezentanţii Opoziţiei, ce să mai spunem? Noi stăm liniştiţi, nimic nu se mai face în comună.... Stăm liniştiţi ştiţi de ce? Pentru că banii nu se mai pot fura de la bugetul local. Domnul primar, unde sînt cele trei miliarde de lei care au dispărut din Primărie?“, a continuat Cîrjaliu. “Nu ştiu dom'le, că eu i-am căutat şi nu i-am găsit“, a fost răspunsul primarului. “Ceea ce a spus primarul îmi aminteşte de sloganul Mariei Vlas: Dormiţi liniştiţi!“, a adăugat consilierul Constantin Vasile. “Tot ce a spus primarul este o minciună. Nu există nici o scrisoare de intenţie, nici un anunţ public din care să reiasă că vrem să facem ceva. Puteţi să veniţi în fiecare zi la Primărie să vedeţi că instituţia este goală, pentru că primarul joacă table prin localitate. Noi avem şcoală şi grădiniţă de proiectat şi, deşi am aprobat bani pentru ele, nu s-au demarat nici măcar procedurile privind achiziţia serviciului de proiectare“, a concluzionat Cîrjaliu.