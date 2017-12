Prinţul Charles al Marii Britanii a sosit în România cu un avion privat

Prinţul Charles al Marii Britanii, moştenitorul coroanei britanice, a sosit, în această după-amiază, în România, pe Aeroportul Internaţional "Transilvania", din Târgu Mureş, cu un avion privat, fiind preluat de SPP. Potrivit unor surse neoficiale, avionul care l-a adus în România a aterizat, în jurul orei 15.30, pe Aeroportul Internaţional din Târgu Mureş, moştenitorul coroanei Marii Britanii fiind preluat de către ofiţeri ai Serviciului de Protecţie şi Pază, urmând ca, într-o primă fază, acesta să meargă la locuinţa sa din localitatea braşoveană Viscri. Prinţul Charles s-a aflat în România şi în urmă cu un an, când a mers la domeniul contelui Kalnoky Tibor din localitatea covăsneană Micloşoara, la una din proprietăţile sale de pe Valea Zălanului, din comuna Malnaş, judeţul Covasna, în localitatea mureşeană Archita şi în localitatea braşoveană Viscri, unde are, de asemenea, o locuinţă. În aceeaşi perioadă, Prinţul Charles s-a întâlnit cu preşedintele Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, tot atunci având o întâlnire şi cu premierul Victor Ponta. În cadrul aceleiaşi vizite private de anul trecut, Prinţul Charles a avut o scurtă întrevedere şi cu ministrul Mediului, Rovana Plumb, care l-a invitat să i se alăture în viitoarele sale proiecte "verzi", moştenitorul coroanei Marii Britanii fiind de acord cu acest lucru. Prinţul Charles a fost în Transilvania de mai multe ori, în ultimii ani, în vizite private, în judeţele Mureş, Covasna, Harghita şi Braşov. Moştenitorul coroanei britanice este unul dintre susţinătorii pădurilor din Transilvania, el apărând în cadrul miniseriei "Wild Carpathia", lansată în octombrie 2011 şi difuzată la nivel internaţional pe Travel Channel. Miniseria are trei părţi şi promovează mai multe zone din România. Ultima parte a miniseriei documentare "Wild Carpathia", intitulată "Wild Forever", promovează mai multe zone din România, între care oraşul Cluj-Napoca, Maramureşul, cimitirul de la Săpânţa, Bucovina, Munţii Făgăraş, Valea Zălanului şi satul Saschiz, şi include un interviu cu prinţul Charles al Marii Britanii. Seria "Wild Carpathia" este conceptul lui Paul Lister, fondator al European Nature Trust, o organizaţie care are ca scop protejarea marilor areale sălbatice şi a regiunilor naturale degradate de pe continentul european.