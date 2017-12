„PRM e aservit PDL, CV Tudor e un fariseu”

Zicala „Una zice, alta face” pare că se potriveşte de minune atitudinii formaţiunii PRM, condusă de Corneliu Vadim Tudor,faţă de guvernanţii portocalii, după mărturisirile fostului vicepreşedinte şi membru al partidului, Codrin Ştefănescu. Fostul peremist a explicat că motivul real al plecării sale din partid are legătură cu faptul că formaţiunea condusă de C.V. Tudor face un joc dublu: deşi critică PDL, susţine, de fapt, la nivelul Consiliului General al Capitalei, interesele democrat-liberalilor. Ştefănescu a susţinut, într-un comunicat de presă, că a încercat să se despartă \"într-o manieră elegantă de PRM şi Corneliu Vadim Tudor\", dar în urma acuzaţiilor care i s-au adus, s-a decis să facă anumite precizări. \"Este anormal ca, pe de o parte, să o ataci pe Elena Udrea în cea mai grotească manieră şi folosind cele mai jignitoare expresii, iar în subsidiar, prin consilierii partidului, în frunte cu viceprimarul, să votezi proiectul de referendum privind Legea Capitalei, promovat chiar de Elena Udrea şi PDL Bucureşti. (...) Nu are logică, în actul politic, să închei un protocol de colaborare cu opoziţia, în special cu PSD, la nivelul municipiului Bucureşti şi, pe de altă parte, consilierii partidului împreună cu viceprimarul să voteze bugetul Capitalei, propus de PDL\", consideră Ştefănescu. Mai mult, el pune atitudinea peremiştilor din Consiliul General al Capitalei pe seama faptului că partidul are o serie de procese în derulare. „Această duplicitate m-a făcut să înţeleg că aşa-zisul „justiţiar”, pe fond, face un joc dublu, fiind aservit total partidului de guvernământ, atitudine ce este influenţată de nevoia acută de fonduri pentru partid, dar şi de unele procese aflate în derulare. Am crezut că voi găsi în Corneliu Vadim Tudor un adversar al actualului regim şi nu un fariseu. Am sperat şi am muncit în acest sens, demersurile mele fiind anulate în totalitate. Cu timpul, am realizat că m-am înşelat, îmi cer scuze şi cu asta am pus punct definitiv acestui capitol\", a susţinut Ştefănescu. Pe de altă parte, fostul vicepreşedinte spune că „nu este raţional” ca în timp ce el şi liderii PRM din teritoriu militau pentru încheierea unor protocoale cu USL, la nivelul fiecărui judeţ, pentru susţinere reciprocă la alegeri, preşedintele partidului să-i ridiculizeze şi să-i defăimeze pe liderii Uniunii.