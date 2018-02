Proceduri neclare, birocrație, drumuri degeaba la ghișee

Un grup de consultanți pentru accesarea fondurilor nerambursabile a identificat șase aberații majore în programul guvernamental Start-Up Nation 2017 și a înaintat ministerului de resort, la finele săptămânii trecute, o listă de propuneri pentru remedierea lor. Ei reclamă că beneficiarii au fost puși aiurea pe drumuri la agențiile pentru IMM-uri din subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, ca să semneze diverse documente, în loc să li se permită utilizarea semnăturii electronice; și, deloc surprinzător, agențiile în cauză au fost depășite de volumul de muncă. Ba mai mult, atât autoritățile publice, cât și băncile partenere, le-au cerut antreprenorilor documente emise de către stat, generând birocrație inutilă - „Asta deși, în prezent, au acces la TOATE informațiile pe care le cer beneficiarilor“. În al treilea rând, consultanții se plâng că, în 2017, au fost situații în care au fost cerute clarificări care exced cadrul legal al programului - „Spre exemplu, la achiziția de software au fost solicitate fișa postului pentru angajații furnizorului (!?!) și tichetele depuse de beneficiar“. În plus, au fost respinse anumite proiecte care au avut alocate fonduri pentru achiziția de soft-uri (și în special software la comandă). De asemenea, consultanții spun că „au existat confuzii foarte mari cu privire la modalitatea de implementare pentru respectarea punctajului (vorbim despre caracterul inovator al investițiilor - n-a fost clar prin ce documente justificative se vor demonstra cele cinci puncte)“. Ei cer acum „precizarea, în clar, pentru fiecare criteriu din grila de punctare a proiectului, a documentelor justificative care vor sta la baza verificării şi acordării punctajelor“. Nu în ultimul rând, modalitatea de executare a asigurării echipamentelor cumpărate în program este cel puțin absurdă - „În momentul de față se încheie o poliță de asigurare pentru TOATE riscurile, cesionată în favoarea Agenției pentru IMM-uri (AIPPIMM). Dacă polița trebuie executată, din motive independente de beneficiar (incendiu, cutremur, furt etc), AIPPIMM încasează polița, iar beneficiarul, dacă are bani, își cumpără alte echipamente; altfel, trebuie să returneze toți banii primiți, pentru că nu-și mai poate desfășura activitatea. Există oare vreo firmă de profil în lume care să asigure TOATE riscurile?“.