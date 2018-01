Procesiuni religioase pentru ploaie la cripta martirică de la Niculiţel

Sărbătoriţi în fiecare an în ziua de 4 iunie, sfinţii patru mucenici de la Niculiţel, Zoticos, Atalos, Camasie şi Filip, sînt cunoscuţi de credincioşii ortodocşi ca fiind aducători de ploaie. După trei decenii de la miracolul descoperiri moaştelor sfinţilor în urma unei ploi torenţiale, depuse mai apoi la mănăstirea Cocoşu din judeţul Tulcea, Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie a reînviat vechea tradiţie religioasă a procesiunii în căruţe împodobite tradiţional, prin care se reface drumul martirajului celor care au pătimit pentru creştinism de la mănăstirea Cocoşu la Noviodunum (Isaccea). Un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu IPS Teodosie, dar şi un impresionant alai de credincioşi, vor porni pe 2 iunie, de la ora 16.30, în cea mai amplă procesiune anuală organizată de Eparhia Tomisului. Cei 22 de km vor fi parcurşi doar în căruţe, startul traseului fiind dat în localitatea Isaccea, locul în care cei patru sfinţi au primit moartea martirică. Punctul final al procesiunii va fi Cripta Martirică de la Niculiţel, pe 3 iunie fiind programată aici Sfînta Liturghie. De la ora 17.00 va începe slujba de priveghere, apoi în noaptea de 3 spre 4 iunie raclele sfinţilor vor fi depuse în antica bazilică, locul unde trupurile acestora au vegheat la păstrarea credinţei creştine timp de un mileniu şi jumătate.

Cu o zi înainte de praznicul sfinţilor martiri de la Niculiţel, Biserica Ortodoxă a rînduit lăsatul secului pentru începutul postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, prăznuiţi în fiecare an pe 29 iunie. Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este unul dintre cele patru posturi de peste an, iar durata sa este stabilită în funcţie de duminica prăznuirii tuturor sfinţilor, prima după Rusalii. În acest an durata postului este de trei săptămîni, perioadă în care credincioşii se străduiesc să ţină un post spiritual şi trupesc, prin eliminarea din dietă a alimentelor de provenienţă animală. Rînduielile creştine spun că în zilele de sîmbătă şi duminică este dezlegare la peşte.