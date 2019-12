Produsele tradiţionale din târguri, în vizorul Protecției Consumatorului

Autoritatea Naţională pentru Protectia Consumatorului (ANPC) va consilia şi va controla operatorii economici din târgurile de sărbători în perioada 9-24 decembrie, verificând dacă cei care vând produse pe care le numesc tradiționale au atestat din partea Ministerului Agriculturii în acest sens şi dacă produsele sunt într-adevăr tradiţionale.

"În scopul prevenirii si combaterii practicilor care dăunează vietii, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor și asigurării dreptului consumatorilor de a fi informați, în perioada 9-24 decembrie 2019, Comisariatele Regionale pentru Protecția Consumatorilor vor desfășura activități de consiliere a operatorilor economici, de informare și educare a consumatorilor, precum și acțiuni de supraveghere și control în Târgurile de Crăciun", a declarat Mihaela Irina Ionescu, preşedinte interimar al ANPC, într-un comunicat de presă.

Paul Anghel, directorul ANPC a explicat ce condiţii trebuie să îndeplinească produsele pentru a fi considerate tradiţionale de către inspectorii autorităţii.

"Produs tradiţional este cel care are un atestat de produs tradiţional dat de către Ministerul Agriculturii, care a trecut prin nişte proceduri în urma cărora să rezulte că produsul este fabricat fie după metodă tradiţională, fie cu ingrediente tradiţionale, fie în anumite zone cu tradiţie pentru aşa ceva. Sunt foarte multe produse industrializate cărora li se taie etichetele şi se vând în spaţii amenajate ca şi când ar proveni dintr-o gospodărie mică. Dar produsele respective au aditivi şi toate celelalte membrane artificiale şi aşa mai departe pe care bunica mea sau bunica dumneavoastră sau părinţii, dacă făceau anumiţi cârnaţi de casă, nu le foloseau - nu foloseau membrană artificială, nu foloseau aditivi, nu foloseau carmin. Foloseau boia, foloseau alte lucruri care erau naturale la vremea respectivă", a spus Paul Anghel.

Directorul ANPC a adăugat că produsele pot fi tradiţioanale integral, realizate după reţetă tradiţională sau cu ingrediente tradiţionale.

"Ori ingredientele ori produsele să respecte stilul tradiţional sau să aibă metoda tradiţională. Dar peste toate acestea trebuie să fie acreditate după normele, punctajul, după auditul făcut de Ministerul Agriculturii. Ca să fie produs tradiţional trebuie să fie în baza unor scheme de calitate şi fişe tehnice de produs. Dacă spune că e reţetă tradiţională, trebuie să respecte reţeta tradiţională, dacă e produs tradiţional trebuie să respecte produsul tradiţional, dacă spune că e reţetă consacrată, reţeta trebuie să fie înregistrată la Ministerul Agriculturii, sunt mai multe sintagme. Dar în orice caz, un produs industrial nu este produs tradiţional. Cârnaţii de serie, salamul de serie nu poate să fie tradiţional", a spus acesta.

În cursul zilei de joi, 200 de operatori economici au fost consiliaţi cu privire la modul in care trebuie să îşi desfăşoare activitatea de comercializare de bunuri si prestări de servicii, conform legii, astfel încât consumatorii sa se bucure de atmosfera sărbătorilor de iarna în condiţii de siguranţă.

Actiunea se va extinde la toate târgurile de Crăciun din ţară, acţiune premergatoare controalelor ce urmeaza a avea loc. „ Atragem atenţia asupra faptului că sintagma „produs traditional” poate fi utilizată în situaţia în care produsele sunt atestate ca şi produse tradiţionale, conform prevederilor legale. Totodata operatorii economici trebuie sa acorde atenţie sporită modului de transport, depozitare şi manipulare a produselor comercializate astfel încat produsele să nu fie supuse unor diferenţe termice care ar putea conduce la alterarea acestora. In cazul produselor comercializate vrac, important este sa fie menţionat preţul per cantitate respectiv 100 de grade produs, iar daca pretul este per bucată, bucaţile să aibă acelaşi gramaj”, a mai spus Mihaela Irina Ionescu, în comunicat.